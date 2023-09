Geometrie in volo all’Oasi Lipu della Palude Brabbia con aquiloni costruiti con materiale di recupero

Colla, forbici, materiale di recupero e tanta fantasia sono gli elementi con cui costruire splendidi aquiloni domenica 17 settembre dalle ore 14.30 negli spazi dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia. Il laboratorio è rivolto bambini indicativamente tra i 7 e i 12 anni e i loro genitori.

Al termine dell’attività tutti insieme, mamme, papà, bambini e volontari, si cercherà di far volare questi oggetti originali nei cieli della riserva.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione compilando il modulo a questo link. ed è richiesta una donazione di 10 euro a bambino ( 7 euro per i soci LIPU e gratuito per chi si associa alla Lipu in questa occasione – 18 euro l’anno la tessera).

In caso non sia possibile partecipare è necessario avvisare gli organizzatori il giorno prima scrivendo a oasi.brabbia@lipu.it.

Durata evento circa 3 ore.

In caso di maltempo l’evento è annullato.

Il ritrovo è per domenica 17 settembre alle ore 14.30 al Centro visite della riserva in via Patrioti 22 Inarzo (VA)