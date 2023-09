Giacomo Fisco: “Sull’immigrazione non è più accettabile la logica degli slogan”

«Sul tema dell’immigrazione è fondamentale un maggior confronto a tutti i livelli, anche per uscire da quella logica emergenziale che non può essere adatta di fronte ad un fenomeno di tale portata»: così Giacomo Fisco, candidato alla segreteria provinciale del Partito Democratico, su una delle sfide più importanti della politica contemporanea.

Dopo l’intervento dei giorni scorsi del sindaco di Varese Davide Galimbertiche chiedeva di mettere in campo politiche in grado di gestire concretamente la situazione di emergenza che stiamo vivendo, ora scende in campo anche Fisco.

«Non è più accettabile la logica degli slogan» prosegue Fisco «che ha la sola conseguenza pratica di scaricare sui Comuni, in particolare su quelli più piccoli, alcune delle conseguenze di questo fenomeno: pensiamo ad esempio ai minori non accompagnati e a quanto possano influire sui bilanci delle amministrazioni comunali».

È doveroso, dunque, che il Governo «aumenti gli stanziamenti destinati ai Comuni per questo settore ed eviti una logica di pura “imposizione dall’alto”, che non tiene conto delle peculiarità del territorio o di situazioni specifiche potenzialmente anche pesanti». Secondo il giovane candidato alla segreteria PD, «le amministrazioni comunali civiche e di centrosinistra del Varesotto devono attivarsi tra di loro con un tavolo permanente di confronto, in grado di portare avanti i valori dell’accoglienza diffusa e dell’integrazione lavorativa che caratterizzano la nostra visione politica su questo tema; altrimenti le conseguenze sui nostri territori saranno esclusivamente negative e di difficile sostenibilità».

Si legge dunque una sfida al centrodestra, che amministra centri popolosi del Varesotto come Busto Arsizio e Gallarate: «Gli amministratori di Lega e Fratelli d’Italia devono uscire dal proprio recinto ideologico e chiedere con forza alla loro maggioranza di Governo di mettere da parte le proprie boutade elettorali, concentrandosi con la massima serietà su questa sfida epocale che è la gestione dell’immigrazione» conclude Fisco.