Giornata mondiale del cuore, ad Azzate un incontro e dimostrazioni pratiche di rianimazione

Il 29 settembre si celebra la Giornata mondiale del cuore (World Heart Day) con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari.

E venerdì 29 settembre ore 21 nella sede della pro loco di Azzate, via Volta 26, si terrà un incontro su “L’importanza dell’alimentazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e i fattori di rischio”

Sabato 30 settembre invece dalle ore 10 alle 14 in piazza Antonio Ghiringhelli, Belvedere di Azzate, volontari di Anpas e “Associazione Italiana Cuore e rianimazione” e Ircomunità eseguiranno dimostrazioni pratiche su come effettuare la rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco. Chiunque potrà poi provare questa manovra che può però salvare la vita alle persone.