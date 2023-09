Giornata mondiale dell’Alzheimer, tris di appuntamenti con l’Alzheimer Café Accorsi

Giovedì 21 settembre ricorre la 30° giornata mondiale dell’Alzheimer. Per l’occasione l’Alzheimer Café Accorsi ha organizzato tre eventi aperti al territorio, ai caregivers, agli operatori e alle persone affette da demenza «per essere a fianco di chi vive la malattia e cerca un supporto per affrontarla, per sensibilizzare le persone al tema della demenza, malattia tanto diffusa e purtroppo ad oggi senza una cura e per raccogliere fondi per garantire la gratuità degli Alzheimer Café Accorsi a Legnano e a Busto Arsizio che hanno visto moltissime adesioni da parte dei cittadini».

Martedì 12 settembre alle 18.30 alla RSA Luigi Accorsi sarà organizzato un aperitivo aperto a tutti per conoscere la realtà dell’Alzheimer Cafè. «Per l’occasione – spiegano gli organizzatori – la nostra psicologa, dott.ssa Claudia Maffei, presenterà due corsi dal titolo “Mi prendo cura di me, per prendermi cura di te” che partiranno dal mese di ottobre e saranno rivolti ai familiari degli ospiti con demenza».

Giovedì 21 settembre alle 19, invece, alla Casa di Corte Nuova a Busto Arsizio si terrà una serata benefica, «una serata artistica speciale dal contenuto emozionante». Martedì 26, infine, la pizzeria Da Mimmo a Busto Arsizio ha aperto le porte all’Alzheimer Cafè Accorsi «per poter godere di una pizza con i caregivers e i loro cari in una serata dal sapore di normalità e leggerezza».

In copertina, un’immagine dell’inaugurazione dell’Alzheimer Café Accorsi di Legnano