Giovanni Mazzucchelli morto mentre cercava funghi. Sui social il cordoglio degli amici e dei “suoi” scout

“Giovanni Mazzucchelli è tornato alla casa del Padre. Il suo passaggio su questa terra è stato per noi il privilegio di una testimonianza autentica di vita piena. Noi ora siamo nel fitto bosco, estremamente addolorati.Lui però era già in vetta: felice nel suo matrimonio, nell’educazione decisa e amorevole dei suoi amati figli e nel servizio al prossimo. Godeva in ogni istante dell’Amore che ha caratterizzato la sua vita, con estrema gratitudine verso Dio, verso sua moglie e la sua famiglia. Ci stringiamo attorno a Claudia, Giuditta e Francesco. Che la nostra Mamma del Cielo ti accompagni per mano in Paradiso. Buona Strada” questo il saluto del gruppo Gruppo Scout FSE – Induno Olona I su facebook. Ma sono tanti i messaggi di cordoglio sui social, e non solo, a testimonianza del fatto che Giovanni era molto amato.

L’uomo, 52 anni, originario di Induno Olona ma residente da tempo a Schianno, è morto ieri in Valsesia durante una passeggiata sui monti. Era andato in cerca di funghi con un amico quando si è sentito male. La persona che era con lui ha lanciato subito l’allarme: l’eliambulanza si è alzata dalla base di Borgosesia ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto per Giovanni Mazzucchelli non c’era già più nulla da fare.

Giovanni lascia la moglie Claudia e i figli Giuditta e Francesco. Laureato in Scienze dell’educazione seguiva non solo i ragazzi ma anche le coppie divorziate o che si erano unite in un nuovo matrimonio, compito che gli era stato assegnato dal consiglio pastorale della Diocesi di Milano di cui faceva parte. La montagna, lo sport e andare in cerca di funghi era la sua grande passione

La morte di Giovanni ha sconvolto le comunità di Schianno, ma anche quella di Induno e di Varese che ora attendono di sapere quando potergli dare l’ultimo saluto.