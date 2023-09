Gli Angeli Urbani traslocano: dall’ex chalet Martinelli al Bar della Pesa a Varese

Il comune di Varese ha venduto lo Chalet Martinelli a privati e gli Angeli Urbani, associazione che si occupa di prevenire il disagio alle Stazioni di Varese, devono traslocare. Il luogo in cui si sposteranno dista pochi metri, ed è già stato individuato, in quello stesso piazzale Trieste dove fino ad ora l’associazione – e il dormitorio invernale annesso – risiedeva.

La convenzione vigente con il comune, che scade a novembre 2024, prevedeva l’utilizzo dello chalet Martinelli a titolo completamente gratuito (comprese le spese di gestione per consumi di gas energia e acqua) con l’obbligo da parte degli Angeli Urbani di garantire la manutenzione ordinaria e la sistemazione dei locali secondo utilità.

Ora lo chalet Martinelli è stato venduto, nell’ambito del progetto di riqualificazione del comparto stazioni, e gli uffici stanno perfezionando le procedure per il trasferimento del bene al futuro proprietario, e la convenzione prosegue ma in un altro edificio. La nuova sede è stata individuata nell’ex bar della Pesa, accanto al parcheggio della Stazione in Piazzale Trieste, in locali comunali predisposti e rinnovati per l’occasione.

Le condizioni economiche e giuridiche resteranno le stesse: da modificare sarà semplicemente l’indirizzo e l’edificio di destinazione. Uguale anche la durata contrattuale: la scadenza sarà infatti al 14.11.2024.