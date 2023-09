Gli autovelox della Polizia in provincia di Varese fino al 1° ottobre

Come ogni settimana la Polizia di Stato comunica le tratte stradali della Lombardia dove saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità. Un invito a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti, oltre a non incorrere in multe e decurtazione dei punti della patente.

In provincia di Varese questa settimana i controlli della velocità con autovelox saranno effettuati nella giornata di mercoledì 27 settembre sulla statale 712 tangenziale est di Varese e nella giornata di sabato 30 settembre sulla statale 629 del lago di Monate.

Tra i controlli previsti in Lombardia su tratte particolarmente utilizzate dai varesini , segnaliamo quelli sulla A9 Lainate Chiasso, in programma giovedì 28 settembre, e sulla A51 tangenziale est di Milano sabato 30 settembre.