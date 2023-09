Golf, salute e solidarietà: al Panorama Golf di Varese una domenica per prevenire e guarire i tumori

E’ stato presentato questa sera l’evento che domenica 10 settembre farà convergere al Panorama Golf di Varese tante energie tutte finalizzate alla prevenzione e alla cura del tumore al seno e delle malattie onco-ematologiche.

L’iniziativa, promossa da Lions Club Luvinate Campo dei Fiori e da Soroptimist Club Varese, propone una bella giornata dedicata al golf, aperta a tutti: ai golfisti che potranno confrontarsi in una gara a 18 buche a 3 categorie (formula stableford), e ai non golfisti che potranno divertirsi in una gara sul campo di prova, con la possibilità di vincere anche dei premi.

Il tutto nel bellissimo contesto del Panorama Golf di Varese, con l’obiettivo di raccogliere fondi che andranno a sostenere due importanti associazioni del territorio che si occupano di salute: Caos, l’associazione centro di ascolto delle donne operate al seno, e Race to Donate, che sensibilizza e informa sulla donazione del midollo osseo per la cura delle malattie onco-ematologiche.

A presentare l’iniziativa Adele Patrini, fondatrice e presidente dell’associazione Caos, che ha illustrato il progetto con Maria Grazia Tibiletti, presidente del Soroptimist Club Varese, specialista di genetica medica al Centro di Ricerche Tumori Eredo-Famigliari dell’Università dell’Insubria. «Caos con questa iniziativa vuole supportare nuovi progetti di ricerca avanzata – ha detto Adele Patrini – Progetti volti alla diagnosi precoce dei tumori al seno grazie a nuovi marcatori genetici che permettono di personalizzare sempre di più i programmi di prevenzione e cura». Il progetto è già attivo, proprio presso il centro di ricerca dove opera la dottoressa Tibiletti.

Protagonista dell’evento anche Race to Donate, associazione fondata e presieduta da Alessandro Marchetti, medico e pilota del Campionato Italiano Gran Turismo, che porterà al Panorama Golf la Honda NSX GT3 campionessa italiana assoluta 2022 del team Novarace di Jerago.

Alla presentazione dell’iniziativa ha partecipato anche il consigliere regionale Emanuele Monti, presidente della IX Commissione regionale Sostenibilità sociale, casa e famiglia, che ha rinnovato l’appoggio di Regione Lombardia alle due associazioni e ai loro progetti.

L’imprenditore Giorgio Pelizza, vice presidente del Lions Club Luvinate Campo dei Fiori, e Maria Luisa Curti vice presidente del Soroptimist Club Varese, hanno tenuto a battesimo l’iniziativa, mentre il direttore del Centro di ricerche Tumori Eredo-Famigliari dell’Università dell’Insubria Stefano La Rosa ha messo in rilievo l’eccellenza di Varese nel campo della ricerca avanzata sui tumori e dunque l’importanza di un’iniziativa che darà impulso a questi studi.