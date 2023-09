Gorla Minore, attesa per la festa della Madonna del Rosario

Come ogni anno, al sopraggiungere dell’autunno torna la festa della Madonna del Rosario di Gorla Minore. Tanti gli appuntamenti in programma da venerdì 29 settembre a domenica 8 ottobre, che uniscono momenti di devozione religiosa ad altri di intrattenimento e musica, senza dimenticare i più piccoli, che potranno incontrarsi in oratorio e divertirsi insieme.

Proprio la festa in oratorio rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti, grazie alla dedizione dei volontari – gli animatori della parrocchia e il gruppo della Pro loco cittadina – attivi nel punto ristoro e nell’animare il pomeriggio e per merito delle associazioni sportive gorlesi, che domenica 1 ottobre organizzeranno giochi e sfide per i bambini.

Tante persone pronte a riempire l’area accanto alla chiesa parrocchiale riporteranno la memoria al recente successo dell’oratorio estivo.

La “discesa” della statua della Madonna del Rosario

A ricordarlo è don Luca Molteni, che prima di rivolgere lo sguardo alla ripresa delle attività di questo autunno, ricorda il tempo prezioso trascorso insieme ai ragazzi.

Il Sacerdote è stato festeggiato dalla sua comunità domenica 24 settembre, per il primo anniversario di Sacerdozio. Nella stessa occasione, la statua della Vergine è stata fatta scendere all’altare, in attesa delle celebrazioni che stanno per iniziare.

Tante emozioni, dunque, per don Luca e i gorlesi.

I ricordi dell’oratorio estivo

«È stato veramente un periodo denso di attività. La nostra estate con i ragazzi ci ha visti alle prese con duecentosettanta bambini e cinquanta adolescenti. Durante le settimane di oratorio siamo riusciti a offrire momenti preziosi per stare insieme, ma non solo. Se i più piccoli hanno potuto gustare il piacere della condivisione, i più grandi sono stati capaci di mettersi al servizio degli altri. Tutti abbiamo imparato. Inoltre – rammenta il sacerdote – L’oratorio si è aperto alla comunità, ad esempio con gli incontri con gli anziani della Residenza Gonzaga, proposti più volte durante le settimane estive. Esperienze capaci di arricchire noi adulti, ma soprattutto i bambini, sempre curiosi e capaci di stupirsi delle cose belle».

Un nuovo anno liturgico

Con tutti questi ricordi nel cuore, la Parrocchia ha iniziato il percorso del nuovo anno liturgico: «Serbando la memoria del successo del nostro oratorio estivo, siamo pronti a partire per questo nuovo anno in cammino, fra la catachesi e i momenti di preghiera insieme. La festa della Madonna del Rosario rappresenta una sorta di inizio ufficiale per tutti noi, per ritrovarci e pregare insieme. Per questo confidiamo in una massiccia partecipazione da parte dei nostri parrocchiani».

Fra i momenti più partecipati, la processione con la statua della Vergine Maria, che si svolgerà la settimana successiva a quella della festa, sabato 7 ottobre. L’autunno a Gorla Minore inizia con la comunità che si ritrova insieme.