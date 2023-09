Gradito ritorno in casa Varese: Federico Furlan rinforza i biancorossi

Federico Furlan sarà un rinforzo del Città di Varese. Il calciatore, che compirà 33 anni a novembre, era da qualche settimana aggregato agli allenamenti di mister Corrado Cotta. Da un primo approccio ad un accordo concreto: l’ala ha firmato oggi l’accordo con la società biancorossa e sarà quindi un rinforzo di spessore per alzare il tasso tecnico della formazione. Tatticamente potrà essere molto utile per la duttilità. Nel 3-5-2 – schema utilizzato nelle ultime uscite – potrebbe fare l’esterno, la mezzala e anche la seconda punta.

Furlan si è svincolato in estate dalla Ternana, società con la quale era legato da tempo ma che nelle ultime stagioni lo aveva lasciato partire in prestito, come l’anno scorso, diviso tra Triestina e Latina.

Se per Furlan è fatta, resta ancora in forse la questione legata all’attaccante albanese Sindrit Guri. La punta ex Istanbluspor anche nella giornata di venerdì era presente alle Bustecche per l’allenamento ma la società ora proverà a stringere i tempi per capire se la volontà di mettere nero su bianco un accordo sia concreta.

Al centro sportivo varesino si è presentato anche l’esterno francese classe 1990 Abdou Doumbia, che in carriera ha vestito a lungo la maglia del Lecce tra Serie B e Serie C e nell’ultima stagione ha giocato alla Pergolettese.

Città di Varese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Federico Furlan.

Per l’esterno classe 1990 si tratta di un ritorno in biancorosso. Furlan sarà a disposizione di mister Cotta già domenica in occasione della partita casalinga con l’Alcione.