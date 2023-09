Gran finale per il Festival Internazionale del Cinema Povero di Ispra

Si è conclusa sabato 16 settembre la tre giorni conclusiva del Festival Internazionale del Cinema Povero di Ispra, l’evento che che ha animato l’estate Isprese ma non solo. La rassegna Internazionale quest’anno è approdata anche a Momo e Maccagno portando anche lì spazi d’ incontro e di bellezza.

In un clima di festosa attesa, con la regia di Giancarlo Buzzi, è toccato a Pierre Ley e Giancarlo Samaritani presentare un repertorio di film e cortometraggi di grande spessore, confermando la vocazione culturale e sociale di questo festival. La kermesse, con la sua attività artistica, ha creato uno spazio di scambio tra culture, lingue, paesi, artisti, video maker e aspiranti video makers, creando così conoscenze, valorizzazione delle differenze, integrazione, bellezza, cultura.

VINCITORI 10a EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA POVERO

Premio Università senza Età: “DONDE LOS NINOS NO SUENAN” di Stefano Sbrulli – ITALIA;

Premio “Città di Ispra/City of Ispra”: “GROG. STORIA DI UN CASTORO” di Gianni Zauli e Alberto Baioni

Premio del pubblico: “THE STUPID BOY” di Phil Dunn – REGNO UNITO

Premio film di Animazione: “THE RIBBON” di Polla Kozino – TAIWAN

Special Mention: “BEST SOUNDRACK” – Jonathan Galland – USA

Premio Miglior Attrice: ANNAMARIA SPALLONI per Il Nastro Rosso – ITALIA

Premio Miglior Documentario: “MEMORIE DI UNA LAVANDERIA AD ACQUA” di Filippo Maria Cariglia – ITALIA

Special Mention: “PASSION” di Moemen Mahmood – LIBANO

Miglior film non-italiano: “SPLIT END” di Alireza Kazemipour – IRAN

Special Mention: “NEIGHBOUR ABDI” di Douwe Dijkstra – OLANDA

Miglior Film Italiano: “TALAFI’ ” di Giovanni Merlini – ITALIA