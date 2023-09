Gran finale per “Reading Busto”, il progetto che ha portato la biblioteca in tutta la città

Si conclude nei prossimi giorni, con una ricca giornata di eventi, il progetto Reading Busto Leggere in città, leggere la città, promosso dal Comune di Busto Arsizio, in parternariato con l’Associazione Noi del Tosi e finanziato da Cariplo. Il progetto, biennale, ha difatti preso il via nel mese di settembre 2021, ponendosi un importantissimo obiettivo: la promozione del libro in città con il coinvolgimento attivo delle diverse realtà culturali cittadine. Scuole, librerie, case editrici, associazioni culturali e giovanili, quartieri, oratori, carcere, attraverso la sottoscrizione di un Patto per la lettura, sono stati invitati a presentare le loro proposte per migliorare la qualità e la quantità della lettura nella città di Busto Arsizio.

Il progetto si è sviluppato in questi mesi attraverso una serie di azioni mirate.

La prima azione, in ordine temporale, è stata Biblioteca diffusa. Grazie al Bibliobus, furgone van messo a disposizione dall’Associazione Noi del Tosi e adattato al trasporto dei libri, la biblioteca ha raggiunto nuovi pubblici, attivando anche dei punti prestito in collaborazione con alcune edicole cittadine. Obiettivo dell’azione è stato quello di portare i servizi della biblioteca nei quartieri lontani dal centro, nelle piazze, nei mercati, nelle scuole e nelle parrocchie. Il Bibliobus è stato una presenza costante al mercato centrale di Busto Arsizio del sabato.

Un’altra azione del progetto – Pagine scritte, colori di periferia – ha coinvolto le scuole IC Crespi di Beata Giuliana, IC Bossi di Borsano, De Amicis Madonna Regina, IC Bossi di Sacconago, IC Crespi Sant’Anna Schweitzer, IC Bossi Sant’Edoardo, IC Crespi Santi Apostoli. Gli studenti sono stati chiamati a realizzare con il prezioso aiuto di scrittori, coordinati dalla libreria Ubik, dei racconti ambientati nei quartieri e ispirati alle storie dei quartieri stessi. Sono nati così 19 racconti, raccolti in un libro, letti e interpretati da una bibliotecaria.

Sì viaggiare…letteralmente viaggiare – ha rappresentato un’occasione di avvicinamento ai grandi autori della letteratura italiana e una altrettanto importante occasione di socialità. Sono stati organizzati 7 viaggi letterari ( Linea Cadorna e Cassano Valcuvia, Cinque Terre, Torino, Mantova, Como, Milano, Alba e Santo Stefano Belbo) preceduti da conversazioni letterarie a cura dell’Associazione Noi del Tosi.

Leggere in carcere e oltre le mura, un’altra importante azione del progetto ha permesso di rendere la lettura un momento di condivisione tra genitori e figli, seppure in un contesto non semplice. I libri della biblioteca sono stati messi a disposizione delgli animatori per lo svolgimento di attività laboratoriali.

Leggere insieme ai piccoli nei parchi, con l’ausilio di una compagnia teatrale specializzata, Zattera APS, ha portato i libri e le letture animate nei parchi cittadini, coinvolgendo i bambini e le loro famiglie, offrendo la possibilità di scoprire il piacere della lettura e dell’ascolto.

Una parte del progetto ha coinvolto le associazioni giovanili. Gagarin, Stoà e Comunità Giovanile hanno costruito percorsi di riflessione e incontro destinati ai ragazzi, allo scopo di renderli protagonisti e parte attiva del progetto.

Le letture d’argento hanno invece favorito l’accesso al libro e alla lettura da parte di persone over 65, grazie al prestito a domicilio, agli incontri in biblioteca, alle letture telefoniche, attività svolte in collaborazione con Auser.

Grande spazio è stato dato al rapporto tra Libri e Teatro. L’Associazione I viandanti teatranti ha proposto attività e performance pensate per ragazzi e adulti con l’obiettivo di trasformare la lettura in un gesto artistico. Sono stati organizzati cicli di letture molto animate per bambini, 5 scorribande poetiche per le vie cittadine, 5 passeggiate ad alta voce, precedute da attività laboratoriali sull’uso della voce.

Leggere in Musica, in collaborazione con l’Associazione musicale G. Rossini ha affrontato il rapporto lettura-musica grazie a letture con accompagnamento musicale dal vivo e ascolti guidati delle opere musicali.

L’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni (ICMA) ha proposto due laboratori per i ragazzi delle scuole superiori: “Il libro per immagini” e “Dalla pagina scritta allo schermo”. Partendo dalla lettura di un testo, attraverso un momento di formazione ed elaborazione creativa, sono stati realizzati alcuni booktrailer.

Librerie, autori ed editori in città. Grazie al Tavolo Letteratura, che riunisce librerie, case editrici, biblioteca comunale e biblioteca capitolare, Associazione Caffè letterario e Associazione Amici della biblioteca capitolare, la città ha ospitato, nel mese di Maggio, BA BOOK- Festival del libro e dell’editoria, una vera e propria festa del libro in tutte le sue possibili declinazioni. Il festival prevede infatti incontri con autori, laboratori per adulti e bambini, installazioni, mostre, eventi collaterali.

Qualche dato sull’edizione 2022 (15 – 22 maggio 2022): 32 eventi per adulti, 5 eventi per bambini, 4 eventi collaterali, 6 eventi esperienziali, per un totale di prenotati pari a 1311.

L’edizione 2023, si è svolta dal 14 al 21 maggio 2023. Qualche dato: 32 incontri con gli autori per adulti e bambini, 4 eventi collaterali, 2 workshop in collaborazione con l’Università di Milano Bicocca. Tra gli ospiti di questa edizione ricordiamo Marco Balzano, Stefania Andreoli, Jonas Jonasson, Alberto Schiavone, Aldo Serena, Matteo B. Bianchi, Daniele Mencarelli, Carmela Scotti, Piergiorgio Pulixi, Alessandro Mari e Javier Castillo.

Pubblico stimato oltre 1500 persone.

Infine, merita una citazione il Debate, una particolare metodologia didattica che pone come base dell’apprendimento il confronto tra gruppi. L’Associazione Noi del Tosi ha organizzato un ciclo di incontri per adulti, con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva, il confronto e l’ascolto attivo.

A conclusione di questi due intensi anni di lavoro, il 23 settembre, per tutta la giornata, sarà possibile seguire le diverse iniziative che raccontano alla città il progetto.

Ed ecco dunque il programma della giornata.

LEGGERE IN CITTA’, LEGGERE LA CITTA’ – SABATO 23 SETTEMBRE

BIBLIOTECA COMUNALE G.B. ROGGIA

ore 9.30 presentazione dell’iniziativa “Colori di periferia” realizzata in collaborazione con le scuole cittadine

ore 10.30 Debate CLIP a cura di Associazione Noi del Tosi

ore 12.00 Proiezione del booktrailer “Dalla pagina scritta allo schermo” a cura di ICMA e degli studenti delle scuole cittadine

ore 15.30 Inaugurazione targa muro della Sala Gaming, opera del Liceo Artistico Statale P. Candiani

CIRCOLO GAGARIN- Via Galvani, 2 bis

ore 14.30 –15.00 Intervento di restituzione e racconto dell’iniziativa Generazione A

ore 15.00-18.00 Workshop sperimentale gratuito aperto a tutti a cura dell’Associazione HIMBY- Hot in My Backyard

iscrizioni a : info@circologagarin.it

ore 18.30 conclusione lavori

PARCO DEL MUSEO DEL TESSILE

ore 10.30-11.30-15.00-16.00-17.00

Fili di Arianna : teatro itinerante nel parco del Museo del Tessile a cura di Viandanti Teatranti, Oplà Teatro e Oblò Teatro.