Gran Fondo Tre Valli: si punta a 3.000 ciclisti al via da Varese

Ha già toccato quota 2.500 partecipanti la Gran Fondo Tre Valli Varesine, giunta alla settima edizione, che caratterizzerà le strade del capoluogo e dell’alta provincia nel fine settimana. La chiusura delle iscrizioni online ha permesso alla S.C. Binda di tracciare un primo bilancio e di puntare a quota 3.000 presenze totali visto che i ritardatari possono ancora aderire alla corsa recandosi al “Race Village” allestito ai Giardini Estensi.

Notevole anche il numero di nazionalità rappresentate: ci saranno oltre 450 corridori/amatori provenienti da almeno 41 Paesi diversi tra coloro che partecipano ai vari percorsi proposti. Oltre alla tradizionale Gran Fondo su strada e alla più breve Medio Fondo (che fanno parte delle UCI World Series 2023) di domenica, sono infatti previste nella giornata di sabato la Tre Valli Varesine Gravel Experience (mattina) e la cronometro (nel pomeriggio). A proposito di grandi numeri, saranno circa 650 i volontari sparsi lungo le strade per affiancare gli organizzatori e le forze dell’ordine. Ma ecco i dettagli dell’evento.

2° TRE VALLI VARESINE GRAVEL EXPERIENCE

Sabato 30 settembre. Parte alle 8,30 dal Race Village (ritrovo dalle 8) ed è aperta a pedalatori dotati di mountain bike, bici gravel o e-bike perché la modalità è quella del giro in bicicletta su due percorsi (70 e 80 chilometri) immersi nella natura e sulle rive dei laghi. A Ispra è previsto un ristoro con polenta e spezzatino. Il rientro a Varese è previsto per le 14.

7° GRAN FONDO TRE VALLI VARESINE – UCI GRAN FONDO WORLD SERIES

Sabato 30 settembre – Cronometro individuale con ritrovo dalle 13 davanti all’Ippodromo; si corre tra le 14 e le 17,30 con partenze scaglionate per categoria. Il percorso misura 22 chilometri tra Varese e la Valganna.

Domenica 1° ottobre il via sarà dato alle 9. Il percorso lungo sarà quello del Mondiale Granfondo di Varese del 2018 con quasi 130 km di strade presidiate dallo staff tecnico. Il medio fondo sarà di oltre 100 km. Dopo l’arrivo i concorrenti potranno partecipare al “Pasta party” del Race Village (dalle 12) curato dalla staff della Pro Loco Cadrezzate diretto da chef Andrea Ferro, in collaborazione con Tigros. Sia la crono sia le prove in linea valgono come qualificazione al Mondiale Granfondo UCI del 2024 che si disputerà a Glasgow in Scozia. La gara varesina è anche l’ultima tappa del circuito Specialized Granfondo Series e fa parte del circuito Prestigio di Cicloturismo.

I PERCORSI (a cura di S. C. Binda)

La partenza della Gran Fondo e Medio Fondo è davanti al Comune di Varese in Via Sacco e si pedalerà in direzione Induno Olona e Valganna. La prima salita sarà quella dell’Alpe Tedesco per poi scendere passando per Cuasso al Monte e infine arrivare nella splendida cornice di Porto Ceresio, al confine con la Svizzera. A Brusimpiano si affronterà la salita dell’Ardena sino al Santuario della Madonna di Ardena, situato in posizione panoramica sul Lago Ceresio e da lì si proseguirà per Marchirolo e Cugliate Fabiasco, attraversando il verde della Provincia di Varese. A Montegrino Valtravaglia (Località Bosco Valtravaglia) ci sarà la divisione tra i due percorsi: i granfondisti andranno ad ammirare la splendida vista del Lago Maggiore passando per Luino, Germignaga, Brezzo di Bedero, Porto Valtravaglia, Castelveccana. Qui si proseguirà per Porto Valtravaglia in salita per Brezzo di Bedero, quindi nuovamente in discesa verso Brissago Valtravaglia e Mesenzana, dove i due tracciati si ricongiungeranno. I mediofondisti proseguiranno in discesa per raggiungere Grantola fino a Mesenzana, luogo di ricongiungimento dei due percorsi.

Da Mesenzana il percorso proseguirà con un tratto nel comune di Cassano Valcuvia per poi salire verso Ferrera di Varese, Masciago Primo, Rancio Valcuvia e raggiungere Brinzio, passando davanti alla Madonnina protettrice dei ciclisti. Proseguendo per Castello Cabiaglio, Orino e Azzio, si percorreranno in discesa i tornanti di Gemonio e poi ancora Caravate, Sangiano, Monvalle, Besozzo, Brebbia, Malgesso, Bardello e Gavirate dove si costeggerà il Lago di Varese fino alla località Schiranna. Qui si effettuerà l’ultima salita per raggiungere nuovamente il Comune di Varese con arrivo in centro davanti a Palazzo Estense.

Il Gran Fondo sarà di 130 chilometri con 1993 metri di dislivello. Il Medio Fondo sarà di 103 chilometri e 1447 metri di dislivello. Il percorso della cronometro individuale del sabato, invece, è lungo 22 chilometri per 175 metri di dislivello con partenza da Varese in direzione Induno Olona, Valganna e ritorno.