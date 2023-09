Grande partecipazione a Cadegliano Viconago per la festa della Madonna delle Grazie

Anche quest’anno la festa della Madonna delle Grazie, tradizionale appuntamento di settembre nell’Alto Varesotto che si è svolto nel fine settimana del 2 e 3 settembre, nella frazione di Arbizzo, a Cadegliano Viconago, ha avuto un grande successo.

Galleria fotografica La festa della Madonna delle Grazie a Cadegliano Viconago 4 di 12

Calorosa e numerosa la partecipazione, partecipazione che ha premiato il grande sforzo del Comitato feste e di tutti i volontari. Grazie allo stand gastronomico, alla bella musica, alla messa celebrata da don Emanuele e accompagnata dal coro musicale del paese, la festa un successo e, come sempre, si è conclusa con l’incanto dei canestri e la processione serale per le vie del paese.

Chi ha avuto modo di visitare la frazione in occasione della festa avrà notato alcuni interventi eseguiti nelle ultime settimane: dal rifacimento del rivestimento del muro di cinta del cimitero di Arbizzo, alla ristrutturazione della nuova sede della locale Protezione civile, ma anche il restauro della cappella della Madonna dei bambini che si trova vicino alla chiesa.

«Senza voler peccare di superbia, crediamo che l’Amministrazione comunale possa guardare con orgoglio a quanto fatto e i cittadini di Cadegliano Viconago oltre che per la bella riuscita della festa, possano gioire anche per questi interventi che insieme ad altri progetti già pianificati per il prossimo futuro, stanno dando una nuova identità al paese – dicono gli amministratori – La strada è lunga, ma ormai sembra ben tracciata e il merito va anche agli impiegati comunali e alle imprese del territorio che con il loro silenzioso lavoro quotidiano rendono concrete le proposte degli amministratori».

«E’ doveroso ringraziare la banda musicale di Marchirolo, il prevosto don Mario Ziviani e le forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia locale, per la loro preziosa presenza. E’ bello sottolineare la partecipazione alla processione di tutti e tre i sindaci dei paesi della Valle, Almieri e il suo vice Bianchini per Cadegliano Viconago, Schipani per Marchirolo e Filippini per Cugliate Fabiasco: un gesto molto apprezzato, che oltre a dimostrare il loro attaccamento alle tradizioni e al territorio, simboleggia un’unione di intenti tra i paesi confinanti, una sinergia fondamentale per l’avvenire di tutto il circondario».