Grandi cori lirici risuonano nell’Auditorium del Civico Liceo Musicale di Varese

Domenica 1 ottobre, il palcoscenico dell’Auditorium del Civico Liceo Musicale di Varese si vestirà di note prestigiose grazie all’esibizione del Coro Pieve del Seprio. Diretto dal maestro Matteo Magistrali e accompagnato dal virtuosismo pianistico del maestro Marco Cadario, il coro intonerà alcune delle più celebri pagine corali tratte da opere liriche di grandi compositori quali Verdi, Rossini e Puccini.

L’evento, curato nella presentazione da Davide Colombo, è frutto dell’impegno e della passione dell’Associazione Amici della Lirica Tamagno Aps di Varese, guidata dal dinamico e inossidabile presidente Antonio Monti. Un’associazione che da oltre quaranta anni promuove la lirica in città e oltre, organizzando trasferte nei più grandi teatri italiani e internazionali, e offrendo a Varese appuntamenti di alto profilo culturale e musicale.

L’iniziativa non è solo una celebrazione del repertorio lirico, ma anche un modo per avvicinare il pubblico alle prossime iniziative dell’Associazione, tra cui spicca il concerto del 10 dicembre, che vedrà protagoniste giovani promesse del panorama musicale. Un’anticipazione di quello che sarà un 2024 ricco di appuntamenti, con un highlight fissato per il 24 maggio: la messa in scena della “Bohème” presso il Salone Estense, un evento da non perdere per gli appassionati di lirica.

Il ricco calendario di eventi conferma l’energia e la vitalità dell’Associazione Amici della Lirica Tamagno, un punto di riferimento non solo per gli appassionati del genere ma anche per i giovani talenti emergenti, che trovano sostegno e visibilità attraverso iniziative come il Premio Tamagno e il Premio Città di Varese.

Il concerto di domenica 1 ottobre diventa quindi un appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario, una giornata dedicata alla grande musica lirica e un’occasione per scoprire o riscoprire alcune delle più belle arie mai composte, interpretate da un coro in stato di grazia e da musicisti di prim’ordine.

Per chi fosse interessato a scoprire di più sulle attività dell’Associazione e sul calendario delle trasferte può recarsi presso la sede in Via Rainoldi a Varese, aperta al pubblico ogni lunedì e giovedì dalle 10:00 alle 11:30. Non perdete l’occasione di immergervi nella magia della lirica, con un evento che promette di lasciare il segno.