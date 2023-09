“Grazie al reparto di chirurgia dell’ospedale di Cittiglio”

«Invio questo commento perché penso sia importante commentare e lodare le nostre positività, specie nel campo della Sanità». È con queste parole che Elio Zenatti spiega il ringraziamento diretto al reparto di chirurgia dell’ospedale di Cittiglio.

«Volevo esprimere – spiega il lettore di Varesenews – grande soddisfazione per l’organizzazione, cura, attenzioni, cordialità e altissima professionalità dei team del reparto di chirurgia dell’ospedale di Cittiglio. Sia per il team medico, medici giovani, motivati e bel condotti dal primario Dott. Rausei, sia per quello infermieristico. E’ lodevole vedere come sia semplice e utilissimo creare con i degenti un rapporto di empatia e attenzione paziente che fanno si che la degenza venga ad essere resa meno difficile e dolorosa. Grazie a tutti, continuate così»