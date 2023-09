Grazie di cuore al personale dell’Ospedale di Circolo di Varese

Desidero ringraziare sentitamente per la professionalità, l’efficienza e l’umanità dimostrata dal personale dell’Ospedale di Circolo – Fondazione Macchi di Varese in occasione del ricovero di mia moglie conseguentemente a un tremendo shock settico che ha comportato il rischio della vita se non fosse stato per l’intervento immediatamente attuato dapprima al Pronto Soccorso e successivamente in Terapia Intensiva Generale e in Medicina Generale 2.

Io e miei figli abbiamo davvero potuto apprezzare tutto quanto è stato fatto coinvolgendo molteplici competenze multidisciplinari compresi i chirurghi di Urologia e di Chirurgia Vascolare che hanno attuato due interventi resisi necessari.

In particolare oltre all’aspetto clinico e professionale riteniamo sia stata davvero eccezionale l’attenzione al paziente, sempre sostenuto con grande sensibilità da parte del personale di ogni livello.

Nell’ambito di Medicina Generale 2 abbiamo potuto apprezzare l’opera del team, splendidamente integrato, di medici, infermieri e personale assistenziale di ogni livello che ha costantemente costituito per noi tutti un essenziale punto di riferimento.

Mia moglie in particolare, ma anche tutti noi, abbiamo vissuto un’esperienza terribile che però ha messo in luce l’eccellenza del personale del nostro Ospedale.

Grazie di cuore a tutti.

Maurizio Arena