Gressoney sempre più “casa” della Pallacanestro Varese. “Pronti a estendere l’accordo”

Quello tra la Regione Valle d’Aosta e la Pallacanestro Varese – con il supporto dell’amministrazione comunale di Gressoney St. Jean – è un rapporto destinato a proseguire. La località montana è da cinque anni la “casa estiva” della società biancorossa (quarto ritiro: nel mezzo un anno “buco” per covid) e con tutta probabilità resterà una costante nella preparazione della squadra.

La Regione ha fatto un ulteriore investimento nello sport, come ha spiegato l’assessore Giulio Grosjacques, portando da quest’anno i marchi legati alla Valle d’Aosta sulle sopramaglie della Openjobmetis e negli spazi pubblicitari del palasport. E quindi aumentando l’apporto monetario.

Il marchio principale sarà quello del comprensori “Monterosa Ski”. «Varese e la Lombardia sono per noi un bacino di prossimità molto interessante ma questo è solo uno dei motivi per cui supportiamo la società. Gli altri? Nel 2023 siamo Regione Europea dello Sport e quindi abbiamo investito in questo campo. Inoltre per uno della mia età la Pallacanestro Varese significa ricordare anche i successi della Grande Ignis e di giocatori leggendari come Dino Meneghin. Questo club ha la voglia e la capacità di tornare ad altissimi livelli e siamo felici di supportarla».

Mentre la squadra di Bialaszewski lavora e suda in palestra – quasi tre ore di lavoro tra esercizi individuali e seduta di pallacanestro; tra le mani i palloni “Wilson” usati in Champions – tocca a Max Ferraiuolo ringraziare e incassare i complimenti: «Da anni la nostra squadra trascorre un periodo di ritiro a Gressoney perché sappiamo di poter contare su una struttura sportiva come la Sport Haus, adatta alle esigenze di una squadra come la nostra. C’è un campo in parquet ma anche sala pesi e piscina che ci permettono di lavorare al meglio. Allo stesso modo, a Gressoney troviamo una accoglienza, una attenzione e la presenza di spazi che sono perfetti per noi. Le condizioni sono le migliori e se c’è la possibilità di prolungare questo rapporto, saremo i primi a esserci e collaborare».

La squadra si allena alla Sport Haus

Il padrone di casa, il sindaco di Gressoney St. Jean Mattia Alliod, è dello stesso avviso. «La Sport Haus è un fiore all’occhiello della nostra comunità e di un paese con grande vocazione turistica come il nostro. Siamo orgogliosi di ospitare una società dell’importanza di Varese e il fatto di averla qui nella seconda metà di settembre ci permette di allungare ulteriormente la stagione estiva. Settimana scorsa abbiamo avuto qui una base del Tor des Geants (uno dei trail più importanti del mondo ndr) e ora replichiamo con il basket. Puntiamo sulla promozione mirata verso la regione e la nostra comunità: con la Pallacanestro Varese sarà una sfida che vinceremo: sono ottimista».

«Quest’anno la Regione – spiega di nuovo l’assessore Grosjacques – ha ospitato anche il ritiro del Cagliari Calcio grazie a una iniziativa privata. «Ma puntiamo a un accordo istituzionale. E poi a Breuil-Cervinia ci saranno quattro gare di Coppa del Mondo di sci, un altro grande investimento internazionale».