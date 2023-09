Hansel e Gretel sul sentiero della Magia del Bosco del Parco Pineta, per adulti e bambini

È un doppio percorso simultaneo e multisensoriale per adulti e bambini l’Hansel e Gretel quello proposto dalla compagnia Intrecci Teatrali per la mattinata di Sabato 30 settembre lungo il sentiero Magia del Bosco all’interno del centro didattico del Parco Pineta di Tradate.

Pur immergendosi nella stessa storia, adulti e bambini ne vivranno aspetti diversi grazie ad un doppio canale in cuffia: blu per l’avventura del bambini, rosso per l’introspezione degli adulti.

Il ritrovo per questa originale animazione teatrale di Hansel e Gretel è per tutti al parcheggio di via Ai Ronchi, sabato 30 settembre alle ore 10:30.

Il percorso teatrale si snoda lungo circa 800 metri di cammino accanto all’Osservatorio.

L’iniziativa è promossa dal Sistema Bibliotecario Valle dei Mulini in collaborazione con la Biblioteca Frera che raccoglie le iscrizioni al banco di prestito o via telefono al numero 0331 841820.

L’iniziativa si svolge con il contributo di Fondazione Cariplo.