Hemingway e il lago Maggiore raccontati nel festival della biblioterapia

Una interessante conferenza (con ingresso libero) dal titolo “Paesaggi e colori nella narrativa di Hemingway” a cura dello scrittore torinese Marco Mastrorilli. L’evento avrà luogo a Laveno Mombello all’Hotel de Charme, giovedì 28 settembre alle 18.30.

L’evento, organizzato nell’ambito del Festival della Biblioterapia approfondisce il legame di uno dei più grandi scrittori di ogni tempo, Ernest Hemingway, al Lago maggiore e all’Italia: nell’incontro il pubblico potrà scoprire inoltre le tecniche di narrativa usate da Hemingway come la teoria dell’iceberg, lo “show don’t tell” ma anche la sua incredibile tecnica di descrizione di paesaggi nella quale si ispirava alle opere di un grande pittore impressionista: Cézanne. Il pittore francese è famoso per il suo stile a macchia: dipinge a chiazze di colore come se ogni pennellata fosse una tessera di mosaico, che acquista un senso solo quando è unita alle altre nel ricomporre un oggetto. Usa il colore per ‘costruire’ le forme e per questo ogni pennellata è densa e stesa con energia. Lo stesso faceva Hemingway che usava la paratassi con frasi brevi e coordinate, per rendere attraverso i colori le suggestioni dell’anima dei personaggi.

Durante l’incontro sarà presentato anche il nuovo canale YouTube Passione Hemingway e il libro dell’autore, Il senso per la natura di Hemingway, giunto alla seconda ristampa.