“Ho trovato un telefono in via Piana di Luco: chi lo riconosce?”

Qualcuno riconosce come suo questo telefono?

È stato ritrovato in via Piana di Luco, nel rione di Bizzozero a Varese, all’altezza dei tornanti sotto il ristorante Vecchio Convento da un nostro lettore. Chi lo riconoscesse e volesse rientrarne in possesso, può contattare il lettore alla mail: psn790@virgilio.it