“I Campionissimi” porta a Varese Roberto Bolle e la cantante Noa

Si arricchisce la lista degli ospiti che parteciperà a “I Campionissimi”, il consueto appuntamento annuale organizzato a Ville Ponti da Alfredo Ambrosetti, manager varesino.

Dopo l’annuncio della presenza di Sara Simeoni, destinataria del “Premio Fosbury”, oggi si è tenuto un nuovo incontro con la stampa per annunciare ufficialmente la presenza di altri due ospiti: l’étoile Roberto Bolle e la cantante Noa.

Come lo scorso anno, il ballerino italiano più famoso nel mondo, sarà presente alla cerimonia dedicata ai grandi campioni dello sport in programma per il 21 ottobre alla Ville Ponti di Varese. Un’intera giornata dove incontri, musica e premiazioni celebreranno i grandi eventi sportivi e i suoi atleti.

A dirigere la giornata sarà Marco Caronna, regista cui sarà affidata la “sfilata” di grandi nomi sul palco. Conduttori del palcoscenico Pier Bergonzi, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport e direttore del settimanale sportivo Sportweek, insieme alla giornalista e conduttrice televisiva Loredana Bianchetti. Alfredo Ambrosetti durante l’incontro online con la stampa ha voluto sottolineare l’importanza di avere tra gli ospiti il ballerino Roberto Bolle, la cui fama lo precede e non solo sui palcoscenici di tutto il mondo dove si esibisce.

La cantante israeliana Noa invece, sarà sul palco con moltissime delle sue canzoni, tra le quali Beautiful That Way, tema principale della colonna sonora del suo film La vita è bella di Roberto Benigni e scritta da Nicola Piovani.

Tra i nomi annunciati anche molte stelle della scherma come le medaglie olimpiche Valentina Vezzali e Elisa Di Francisca e Alice Volpi. E ancora i campioni dell’atletica leggera Alberto Cova e Livio Berutti. Ma la lista dei nomi è molto più lunga e altri verranno annunciati nelle prossime settimane. L’invito, spiegano gli organizzatori, è stato rivolto anche a Federica Pellegrini ma al momento non ci sono conferme della sua presenza.