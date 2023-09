I carrarmatini colorati invadono Casciago, al via il primo torneo di Risiko!

Sono una cinquantina gli appassionati che nella mattina di domenica 3 settembre sono arrivati a Casciago per il primo torneo di Risiko!. Giocatori di tutte le età si sono disposti sui tavoli di Villa Valerio pronti a sfidarsi e portare la propria armata di carrarmatini colorati alla vittoria.

I “combattimenti” continueranno per tutta la giornata. In totale si disputeranno tre partite più la finale, dove i migliori giocatori si affronteranno nel tentativo di aggiudicarsi il primo premio. Organizzato dal Comune di Casciago insieme agli esperti del Risiko Club di Gerenzano , si tratta del primo torneo dedicato a questo gioco da tavolo ospitato in paese.

«Ho sempre giocato a Risiko! fin da giovanissimo – racconta l’assessore a Giovani e Sport di Casciago Giacomo Baroni – ed è proprio da questa passione che è nata l’idea di organizzare questo torneo. È un esperimento che ha già riscosso un bel successo. Abbiamo avuto tanti iscritti di tutte le età provenienti sia da Casciago che da fuori».