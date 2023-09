I cori della Valcuvia cercano nuove voci: “Cari bimbi, fatevi avanti”

Per chi ha potuto ammirare e ascoltare i Piccoli Cori Valcuvia nei mesi scorsi, desiderando che i loro figli o nipoti ne facessero parte, è arrivato il momento di farsi avanti! L’Associazione Culturale Valcuvia, che sostiene e organizza i giovani coristi, ha infatti inaugurato il nuovo sito del coro www.piccolicori.com dedicando una pagina a coloro che desiderano provare gratuitamente l’esperienza del cantare insieme piccolicori.com/canta-con-noi .

Sono tre le fasce d’età di riferimento: dai 3 ai 6 anni c’è il Baby Coro, nel quale la musica è un gioco bellissimo, che i baby coristi sperimentano con gioia e grande serenità; dai 6 ai 10 il Piccolo Coro, nel quale amicizia, collaborazione, ammirazione, sicurezza in se stessi e stima reciproca sono le skills che si sperimentano mentre si impara a cantare in coro; infine, per i grandi che frequentano la scuola secondaria, viene proposto il Junior Coro, un gruppo molto dinamico e unito, il cui repertorio spazia dal pop al gospel al modern, e viene concordato insieme, perché il rispetto dell’altro è il modo migliore per condividere questa bella passione.

I progetti realizzati dai Piccoli Cori sono stati molto apprezzati dal pubblico e dalla critica: lo spettacolo “Tra le radici germogli”, realizzato nello scorso anno scolastico, ha avuto un pubblico di più di 900 alunni e docenti della scuola primaria, e il patrocinio di Provincia e Comune di Varese, della Comunità Montana Valli del Verbano, dei Comuni di Luino, Cuvio e Cuveglio e un importante sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

I Piccoli Cori Valcuvia, sotto la direzione di Margherita Gianola, collaborano con molti professionisti, come Lodovico Saccol, autore di ben quattro successi dello Zecchino d’Oro, Maria Gianola, illustratrice e autrice anche di cartoni animati per Rai Yoyo, attori professionisti del CRT Ricerca Teatrale di Fagnano Olona, i musicisti Sabrina Simoni, Siro Merlo, Stefano Baroni e molti altri. Sono stati invitati a cantare in numerose città d’Italia, quali Verona, Bergamo, Trento, Venezia; a Roma hanno cantato per il Papa nella Sala delle udienze del Vaticano; nel giugno 2023 hanno partecipato, a Longarone, all’evento “Corinfesta-Vajont60”, nel quale 500 giovanissimi coristi hanno cantato insieme nel ricordo di ciò che è avvenuto 60 anni fa.

Attualmente i Piccoli Cori Valcuvia stanno lavorando anche alla produzione di quattro cortometraggi sulle leggende del Varesotto, per la regia della Cactus Production. per info: cell 3471493582 www.piccolicori.com facebook @associazioneculturalevalcuvia