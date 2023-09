I Mastini vogliono i primi applausi di Varese contro la Valpe

La vittoria sofferta ma raggiunta sabato sera ad Alleghe – decisiva la rete di Schina all’overtime – ha permesso ai Mastini di iniziare con il piede giusto la nuova stagione di IHL nella quale c’è subito un turno infrasettimanale.

Questa sera – giovedì 28 ore 20,30 – i gialloneri sfidano il Valpellice e per Vanetti e compagni ci sarà il primo abbraccio “ufficiale” (dopo quelli in amichevole) da parte dei tifosi della Acinque Ice Arena. Tifosi che, al solito, si prevedono molto numerosi.

La squadra di Niklas Czarnecki parte da favorita nei confronti dei Bulldogs piemontesi, i quali all’esordio hanno pagato dazio (1-3) in casa con il Caldaro nonostante il solito gran pubblico del Cotta-Morandini. Per la Valpe non è certo un avvio morbido di stagione, visto che il calendario ha messo di fronte ai biancorossi subito le due finaliste dello scorso anno.

I Mastini sono annunciati pressoché al completo (solo Massimo Cordiano sicuro assente) e questo è un altro pregio della formazione varesina che – sulla falsariga di quanto avvenuto lo scorso anno – ha sempre la possibilità di schierarsi “a linee piene” sul ghiaccio. La gara sarà diretta dai signori Bassani e Volcan e precede la trasferta di sabato a Bressanone. Dove il Varese vuole arrivare con la casella sconfitte ancora intonsa.