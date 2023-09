I “Sugar Plum Pharaohs” featuring Beatrice Baldaccini al Black & Blue Festival di Varese

Dopo il sold out di ieri per la Treves Blues band torna stasera, sabato 2 settembre, il Black & Blue Festival.

Alle ore 21 con ingresso libero i Giardini Estensi si riempiranno di suoni rock e soul con i “Sugar Plum Pharaohs featuring Beatrice Baldaccini”.

Dal 2018 gli Sugar Plum Pharaohs sono la band di Sananda Maitreya (precedentemente conosciuto come Terence Trent D’Arby)

La formazione varesina , presenterà una selezione di brani dell’artista americano a partire dagli anni 80 ad oggi, non mancherà l’ omaggio a Janis Joplin e alla recentemente scomparsa Tina Turner, oltre ad una serie di classici Blues, Soul, RnB .

Ospite speciale la vocalist e attrice toscana Beatrice Baldaccini, fresca reduce dai successi in tutto lo stivale dei musical Fame, Grease e Pretty Woman.

Marco Mengoni batteria voce

Luca Pedroni chitarra

Francesca Morandi basso

Luca Fraula tastiere

Beatrice Baldaccini voce