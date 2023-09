I Vigili del Fuoco protestano: “Senza il presidio di Somma Lombardo soccorsi troppo lenti”

Per far capire la gravità della situazione che stanno vivendo i Vigili del Fuoco i sindacati Fns Cisl e Co.Na.Po. raccontano uno dei tanti episodi avvenuti recentemente nella zona sud della provincia di Varese

Lo scorso 4 settembre la squadra di Busto/Gallarate è dovuta intervenire per incendio autovettura sul tratto di competenza del distaccamento di Somma Lombardo (autostrada A26 direzione Milano) che risultava per l’ennesima volta chiuso. Al momento dell’attivazione, la squadra si trovava però nel comune di Cairate (Va), frazione Bolladello, impegnata per un soccorso persona.

Il giorno successivo, ieri 5 settembre, a causa di un grave incidente stradale in A26 direzione Milano all’altezza del Comune di Vergiate ,territorio di competenza del distaccamento di Somma Lombardo, è stato richiesto l’intervento del distaccamento di Ispra (giunta sul posto per prima in 29 minuti) e contemporaneamente del distaccamento di Busto/Gallarate arrivato pochi minuti dopo: «La squadra di Somma Lombardo ci avrebbe messo solo 12 minuti».

«In questo caso sono state impiegate due squadre per lo stesso intervento di soccorso, nel giusto tentativo di far giungere nel minor tempo possibile un’autopompa sull’evento ma che conseguentemente ha lasciato un’ampia porzione di territorio “scoperta”. Se nel primo caso si registrano solo danni a cose, nel secondo hanno perso la vita due persone» – spiegano le organizzazioni sindacali.

Questi due episodi – secondo i sindacati – dimostrano come le tempistiche di intervento si allunghino notevolmente e aggiungono che il distaccamento di Busto/Gallarate, come spesso accade, era privo della squadra di supporto per carenza di personale.

Ai problemi di tempistica e di personale si aggiunge anche un altro tema, quello della sicurezza: «I colleghi intervenuti hanno fatto di tutto per arrivare il prima possibile (con tutti i rischi del caso). Raccontiamo lo spiacevole evento per trasmettere l’importanza sul territorio del distaccamento di Somma Lombardo, che non da ultimo è anche la seconda partenza per il distaccamento aeroportuale di Malpensa e della sede di Busto/Gallarate».

Non è la prima volta che i sindacati denunciano a tutti i livelli la carenza cronica di personale, soprattutto capi squadra ma ancor più autisti. Di fatto l’amministrazione centrale ha stanziato un monte ore di straordinario per tentare di sopperire alle carenze, monte ore evidentemente non sufficiente a colmare il deficit e che costringe il Comando a chiudere costantemente il presidio di soccorso di Somma Lombardo e togliere il supporto del distaccamento di Busto/Gallarate».

La domanda che si pongono Fns Cisl e Co.Na.Po. è sempre la stessa: «Come è possibile che nel 2023 l’amministrazione centrale non abbia ancora trovato soluzioni a queste carenze. Si tratta di figure fondamentali per condurre sugli scenari gli automezzi di soccorso ma che ormai sono diventati una vera “merce rara”».

Per questo si chiedono soluzioni urgenti: «Serve un cambio di rotta sia operativo che legislativo per quanto concerne i presidi sul territorio che necessariamente vanno tenuti aperti e operativi, indipendentemente dalle risorse stanziate nel breve periodo. Chiediamo soluzioni celeri per quanto riguarda la qualificazione del personale autista, tema ormai non più procrastinabile.

Non riteniamo ammissibile che in un paese europeo moderno il soccorso venga effettuato in modo accettabile a giorni alterni e in base alle risorse economiche disponibili per lo stretto periodo».