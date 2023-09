I voti del Varese: Cottarelli fa il bomber, Furlan strappa applausi

VARESE – ALCIONE 1-0 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

CASSANO 6: Qualche lancio fuori misura ma tra i pali non si fa trovare disattento

COTTARELLI 7: A destra, suo ruolo originale, trova spinta e buone giocate. Ed è sua l’incornata da tre punti per il Varese

BERNACCHI 7: Di testa è insuperabile, sempre piazzato nel posto giusto, soprattuto quando c’è da difendere l’area

MOLINARI 7: Gara di alto livello contro avversari di ottimo valore. Sale con i minuti e protegge l’area con il coltello tra i denti

BENACQUISTA 6,5: In crescita dopo qualche uscita non convincente. Difende bene la sua zona e riparte anche con buono spirito

VITOFRANCESCO 6,5: Ritrova la sua fascia destra, da esterno puro, e gioca bene nelle due fasi. Importantissimo nel finale a dare l’esempio con giocate intelligenti

MANDELLI 6,5: Si prende un giallo – ci dovremo abituare – dopo pochi minuti, ma non frena il suo ardore agonistico. Mastino vero

PERISSINOTTO 6,5: Con il centrocampo a 4 ha meno spazi per partire palla al piede ma il suo tempismo per intercettare le giocate avversarie è una risorsa per la squadra

FURLAN 6,5: Un primo tempo davvero incoraggiante, con sgasate, dribbling e cross di altra categoria. Nella ripresa cala ma esce comunque tra gli applausi

Liberati 6: Ha imparato la lezione. Se due settimane fa aveva perso palloni importanti, oggi fa tesoro degli errori e pensa bene alle mosse da fare. Probabilmente le urla di mister Cotta gli risuonano ancora nelle orecchie

SETTIMO 6: Tanto gioco per la squadra, anche lui si vede poco ma almeno ci prova con un destro interessante parato dal portiere

Baldaro 6: Parte con un colpo di tacco che Cotta non prende benissimo (eufemismo). Capisce come gira e ci mette la grinta giusta per portare a casa la vittoria

BANFI 6: Un’altra gara di grande sacrificio ma con poco costrutto sotto porta. Un altro 6 per l’impegno, ma così non può bastare

Bertazzoli 6: Si cala bene nella sfida, entra con la mentalità giusta e fa quel che deve