I voti del Varese: Cottarelli sempre nel posto giusto, Bregasi troppo timido

BRA – VARESE | I VOTI DEI BIANCOROSSI

PRIORI 6,5: Nel primo tempo evita i gol del Bra, soprattutto sul tiro dalla bandierina di Marchisone. Sbaglia su un paio di rinvii con i piedi e su delle letture in uscita, ma non prende gol e questo è un bene

COLOMBO 6: Parte timido, difende e spinge poco. Nella ripresa prende le misure e prova anche a combinare qualcosa davanti, uno dei pochi

BERNACCHI 5,5: Non sembra ancora essere al massimo della condizione e prende un’ammonizione abbastanza presto. Qualche errore anche con la palla tra i piedi

COTTARELLI 7: Mette pezze in difesa come un sarto. Sempre nel posto giusto per fermare gli avversari e coprire i buchi dei compagni

BALDARO 5,5: A sinistra, viene puntato spesso dagli attaccanti esterni del Bra e non sempre ne esce bene. Più attento nella ripresa, così come tutta la squadra

MANDELLI 6: Corre e rincorre tutti. Moto perpetuo e sempre al limite del fallo, ma la sua tenacità è linfa per i compagni

VITOFRANCESCO 5,5: Il capitano soffre l’aggressività degli avversari e fatica a giostrare la palla, anche perché l’esperimento del doppio-play con Bregasi non funziona nel primo tempo

BREGASI 5: Troppo timido e poco duro. Va bene sbagliare i contrasti, ma se la gara non gira bisognerebbe almeno metterci la grinta e invece perde dei contrasti importanti a metà campo

Zazzi 6: Dà più equilibrio alla squadra pur senza brillare. Deve capire la sua importanza nel contesto biancorosso

CASAMASSIMA 5,5: Prima da titolare per il 2005 che si scontra contro una formazione forte fisicamente e messa bene in campo. Fa quel che può

Settimo 5,5: Lotta per conquistare dei palloni in avanti ma non riesce a concludere le azioni

BERTAZZOLI 5,5: Davanti il Varese non riesce proprio a essere pericoloso e lui non tira mai in porta. Ci mette voglia e grinta ma servono anche le giocate giuste, invece tende a pasticciare

Perissinotto 6: Il suo ingresso dà più sostanza al centrocampo, di fatti il Varese trova un baricentro migliore e soffre meno

BANFI 6: Altra partita di duelli fisici per difendere i pochi palloni che gli arrivano. Chissà che l’arrivo di Di Maira non possa essere un bene anche per lui