I voti del Varese: l’attacco non punge ma mancano anche i suggeritori

BORGOSESIA – VARESE 1-0 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

FERRARI 6,5: Sempre puntuale sulle uscite alte, anche con un paio di interventi coraggiosi. Forse non troppo reattivo sul gol ma si rifà sulla punizione di Gonella diretta all’incrocio dei pali

MOLINARI 6: Gara ordinata ma poco più. Nel primo tempo calcia male due cross interessanti, resta da affinare l’intesa con i compagni

BERNACCHI 6: Diversi interventi precisi, in mezzo alla difesa di conferma a suo agio, ma oggi è meno reattivo

COTTARELLI 6: Anche per lui una prestazione tutto sommato positiva, ma non molto di più

COLOMBO 5,5: Inizia mandando alto di testa un bel cross di Vitofrancesco, poi cale con i minuti e non riesce a spingere come richiede Cotta

Baldaro 6: Ingresso positivo con due palloni interessanti messi in mezzo e non sfruttati dai compagni

MANDELLI 6: Tanta lotta in mezzo al campo, ma manca qualcosa a livello di palleggio

VITOFRANCESCO 6: Nel momento peggiore prova a dare l’esempio ed è uno dei pochi a provarci. Mezzo punto in meno per quella punizione calciata sulla barriera

ZAZZI 5: Ancora non riesce ad accendersi ed è un peccato perché per questa squadra uno come lui, capace di servire assist, servirebbe come il pane

Bertazzoli 6: Entra nel secondo tempo e crea i pochi scompigli che passa la difesa di casa. Quanto meno ci prova

PERISSINOTTO 5,5: Parte da esterno a sinistra facendo un buon lavoro, quando nella ripresa trova la sua dimensione invece sembra perdere i giusti spazi

SETTIMO 6: Si impegna, corre e lotta anche per recuperare palloni. Non riesce però a farsi vedere sotto porta

Benacquista 5,5: A sinistra dovrebbe spingere come un treno e invece non riesce quasi mai a sfondare. Dà una mano in difesa

BANFI 5,5: Copia-incolla delle precedenti partite: tanto gioco ma poche occasioni. Sarebbe il terminale offensivo della squadra ma non impegna mai il portiere avversario