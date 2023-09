I voti di Varesina – Varese: Guidetti piede d’oro, Baldaro e Benacquista soffrono

COPPA ITALIA SERIE D | VARESINA – VARESE 2-0, I VOTI

VARESINA

BASTI 6: Non deve compiere grandi interventi, ma sulle uscite non stecca

CIUFFO 6,5: Parte bene e spinge forte, poi rallenta ma continua a fare bene dietro

ROBBIATI 6: Gara ruvida, si prende un’ammonizione presto ma non perde la testa

Onkony 6: Dentro nella ripresa, provoca un po’ ma non concede nulla

COSENTINO 6,5: Ci mette la zampa per il gol che sblocca il risultato, poi in difesa fa il suo

Gatti sv: Qualche minuto nel finale

PERIN 6,5: Bene nelle due fasi, dalla sua parte il Varese non trova spazi

GUIDETTI 7: Non segna ma è come se lo facesse. Vengono dal suo destro il cross per il gol del vantaggio e il tiro che porta al 2-0

POLENGHI 6: Partita attenta, qualche errorino ma si fa perdonare in copertura

VITALE 7: Nel primo tempo fa venire la labirintite a Benacquista, poi cala nella ripresa ma per la prima va bene così

ORELLANA CRUZ 6,5: Si vede a sprazzi. Avrebbe subito una buona occasione ma calcia fuori. Con Vitale l’intesa è già buona

Angelini sv: Dentro alla fine, si vede poco

GASPARRI 6: La Varesina trova più spazi sulla destra e questo lo lascia fuori dal gioco, ma il capitano fa comunque una buona gara

Grieco 6: Tanta sostanza a centrocampo per il finale

MANICONE 6: Prestazione in supporto della squadra. Non si vede tanto sotto porta ma aiuta i compagni

Oboe 6,5: Reattivo a mettere in rete il pallone che chiude la sfida, ma è meritato perché entrato con il giusto piglio

VARESE

CASSANO 5,5: Non sembra essere sicuro. Anche sulla rete del 2-0 sembra essere sorpreso dalla punizione di Guidetti

BALDARO 5: Giornata “no” per il classe 2005. Inizia rinviando sui piedi di Orellana Cruz un cross e fatica spesso la velocità degli avversari. Anche tanti errori in appoggio

BERNACCHI 6: Gara solida del centralone classe 2002. Tanti duelli aerei vinti e una buona sicurezza

COTTARELLI 6: Prestazione attenta. Nella ripresa è abile a intercettare dei contropiede pericolosi

BENACQUISTA 5: Vitale lo fa diventare matto nei primi 20′. Non viene aiutato dai compagni ma se la vede brutta. Meglio nella ripresa

MANDELLI 6: Si lancia senza paura su ogni pallone. Dà fosforo alla squadra

Malinverno sv: Pochi minuti nel finale senza incidere

VITOFRANCESCO 6: La Varesina lo marca stretto e gli concede poco spazio. Prova a far girare la squadra ma non sempre i compagni lo seguono

PERISSINOTTO 5,5: Mancano i suoi aiuti a Benacquista quando Vitale accelera. Anche quando riesce a recuperare palla non legge bene la situazione

Zazzi 5,5: Entra per dare più vivacità alla squadra ma non ci riesce quasi mai

LIBERATI 5,5: Croce e delizia. Senza di lui il Varese fatica a creare, ma è incostante

Settimo 6: Ci mette la voglia giusta ma non trova varchi nella difesa avversaria

BERTAZZOLI 5,5: Ha le due occasioni migliori del Varese ma non riesce a buttare la palla in rete. Prima non colpisce bene in scivolata, poi trova una deviazione decisiva

Becerri 5,5: Qualche buono spunto ma troppo solitario. Si intestardisce e non riesce a quagliare

BANFI 6: Riferimento davanti, gioca tante sponde e riesce a essere utile alla squadra. Peccato si veda poco alla conclusione