Il bomber Guri firma per il Varese: avrà il numero 14 di Pavoletti

È trascorso qualche tempo ma mai come questa volta è stato utile avere pazienza. Il Città di Varese da oggi ha il suo centravanti titolare, un giocatore capace – sulla carta – di dare una spinta speciale alla formazione biancorossa alle prese con un attacco fino a oggi poco produttivo. Sindrit Guri è la nuova punta a disposizione di mister Cotta e porta in dote un’esperienza di livello ben superiore alla Serie D. E vestirà una maglia – la numero 14 – che da queste parti ha già avuto un proprietario – diciamo così – abile a “buttarla dentro”: Leonardo Pavoletti.

Albanese di Scutari, 30 anni ancora da compiere (è nato il 23 ottobre del ’93), Guri si è messo in luce in patria soprattutto con la maglia del Kukesi nel massimo campionato, segnando 20 reti nella stagione 2017-18 con tanto di presenze nei preliminari di Champions League (l’anno prima vinse il titolo e segnò nei preliminari di Europa League). Un ruolino di marcia che gli valse la chiamata dell’Ostenda, in Belgio, dove ha giocato meno (anche per via della pandemia) e comunque collezionato cinque gol.

Nella sua esperienza Guri si è poi trasferito nella Serie A macedone (10 reti nel 2021-22 con lo Skendija) e addirittura nella Süper Lig turca nella passata stagione, anche se con la divisa dell’Istanbulsport non ha lasciato il segno in termini di marcature. Poco male, perché stiamo parlando di un torneo di altra caratura rispetto a quello attuale del Varese che con Guri torna ad avere in rosa un giocatore capace di vestire anche la maglia della nazionale (2 presenze).

Il suo arrivo è causato da una buona dose di perseveranza e da un assist “fortunato” nel senso che la moglie di Guri vive in provincia, fatto che ha favorito lo sbarco dell’attaccante a Varesello. Il bomber ha prima iniziato ad allenarsi per tenersi in forma a mercato aperto, poi ha proseguito il suo impegno sotto la guida di Cotta fino a quando il patron Antonio Rosati ha messo sul tavolo un’offerta che ha messo d’accordo le parti.

Ed è lo stesso Guri a confermare la svolta familiare della sua carriera: «Ho fatto una scelta di vita per poter stare vicino alla mia famiglia. La società mi ha fatto sentire importante e desiderato e per questo ho deciso di sposare il progetto. Anche le parole e gli apprezzamenti di mister Cotta hanno avuto un peso determinante senza dimenticare il calore che mi hanno riservato i tifosi. Sono pronto per il Varese». Tra l’altro l’attaccante, che è già inserito in gruppo da tempo, potrebbe anche esordire a breve giro di posta con la nuova maglia.