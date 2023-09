Il campione Nba Nikola Jokic di nuovo a Busto Arsizio per comprare cavalli

La Serbia è andata a un passo dalla vittoria del mondiale di basket. La nazionale balcanica – nella quale ha brillato l’ex varesino Aleksa Avramovic – ha perso la finale contro la Germania che si è disputata domenica 10 settembre. Uno dei tanti assenti della nazionale serba era Nikola Jokic, che un paio di mesi fa ha portato i suoi Denver Nuggets a vincere per la prima volta nella storia il titolo Nba, e ha deciso di prendersi un’estate tranquilla. E una delle passioni – forse la maggiore – del cestita sono i cavalli da corsa.

In questi giorni a Busto Arsizio ci sono le aste Its dirette da Equos e proprio nella giornata di lunedì 11 settembre Jokic si è presentato, con i suoi 211 e passa centimetri di altezza, per partecipare di persona all’evento e vedere con i propri occhi i suoi prossimi gioielli della scuderia.

Già in passato Jokic aveva partecipato alle aste bustocche, ma per lui è la prima volta di persona. Chissà che Busto Arsizio non gli porti bene nel ruolo di allevatore.