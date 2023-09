Il canottaggio come riabilitazione: le donne operate di tumore al seno salgono in barca

“La Breast in Barca”: Un Progetto di Riabilitazione e Solidarietà sul Lago di Varese

Sabato 23 settembre è iniziato, nelle acque del lago antistante Gavirate, un progetto nel cuore della comunità di Varese, che unisce la Breast Unit dell’Asst Sette Laghi, la Canottieri Gavirate e l’associazione Caos.“La Breast in Barca,” è un’esperienza innovativa che mette in luce l’importanza della riabilitazione delle donne operate al seno attraverso l’attività sportiva, in particolare il canottaggio, e promuove una rete di solidarietà che va oltre le mura dell’ospedale. Il progetto si propone di aiutare le donne operate nella loro riabilitazione, non solo a livello fisico ma anche psicosociale, attraverso l’attività del canottaggio.

Una Giornata con un significato profondo

La giornata di apertura di “La Breast in Barca” ha visto la partecipazione di numerose figure chiave, tra cui la Presidente dell’Associazione Caos, Adele Patrini che ha sottolineato il significato di questa collaborazione, ricordando che il progetto è nato grazie alla sinergia di realtà importanti: la Canottieri Gavirate, l’associazione Caos, le pazienti e la Breast Unit. « “La Breast Sale in Barca,” riflette l’obiettivo di portare la missione della cura nel territorio, offrendo alle donne operate un’opportunità di riabilitazione unica in collaborazione con la Canottieri Gavirate. L’importanza del progetto risiede nell’offrire alle pazienti un percorso di presa in carico completo, che va oltre la cura della malattia. Si tratta di una presa in cura che abbraccia non solo l’aspetto fisico ma anche quello psicosociale, rappresentando un notevole salto di qualità culturale nel trattamento delle donne operate al seno».

Una Visione Oltre Ottobre Rosa

La professoressa Francesca Rovera, responsabile della Breast Unit di Varese, ha voluto aprire con questa giornata le manifestazioni dell’Ottobre Rosa pur ricordando che: «L’attenzione e il sostegno alle donne operate al seno dovrebbero estendersi a tutti i mesi dell’anno. Il progetto segna un passo avanti in questa direzione, offrendo alle pazienti un’opportunità di benessere fisico e psicologico che amplia gli effetti della terapia tradizionale».

La Medicina del Cuore e dell’Affetto

Il dottor Angiolini, radiologo dell’ospedale di Varese, ha sottolineato l’importanza di curare non solo con competenza professionale ma anche con il cuore e il sentimento: «Le donne operate al seno hanno bisogno di affetto, accoglienza e coccole, e questa iniziativa offre loro esattamente questo». Ha poi enfatizzato la centralità della condivisione e della prevenzione, invitando tutte le donne a condividere le proprie esperienze e a promuovere la prevenzione.

Il coinvolgimento della Canottieri Gavirate è stato definito dallo stesso CONI e dalla Federazione che ha coinvolto la realtà remiera con un progetto innovativo: «Abbiamo messo a disposizione quello che per noi è la vita quotidiana: un lago meraviglioso, un lago “remabile”, delle barche attrezzate per poter fare anche questo tipo di attività, quindi non agonistica, ma quasi rilassante» ha commentato il dirigente della Canottieri Gavirate.

Una Rete di Solidarietà

“La Breast in Barca” rappresenta molto più di un semplice programma di riabilitazione. È una dimostrazione tangibile di come la solidarietà e il sostegno possano giocare un ruolo cruciale nella cura delle donne operate al seno. È un esempio straordinario di come la medicina, lo sport e la solidarietà possano unirsi per promuovere la riabilitazione e il benessere delle donne operate al seno. Questo progetto è destinato a essere un faro di speranza e di ispirazione per molte altre comunità che desiderano sostenere le donne in questa importante fase della loro vita. Un inizio eccezionale per un percorso che sicuramente avrà un impatto duraturo sulla comunità di Varese e oltre.