Il centro di raccolta rifiuti di Barasso chiude fino al 31 ottobre, le indicazioni operative

Il centro raccolta rifiuti di via Savinelli è oggetto di chiusura temporanea fino al 31 ottobre per lavori di riqualificazione finanziati da un contributo regionale di 188.000 euro che prevedono nuove pavimentazioni, sostituzione di tutti i parapetti, adeguamento della struttura ai canoni di sicurezza previsti dalla normativa e introduzione della raccolta in loco di olio e di piccoli elettrodomestici e materiali elettrici – novità importanti che arricchiranno notevolmente la capacità di ricezione del nostro centro di raccolta.

Ogni sabato mattina, da sabato 9 settembre, dalle 9 alle 11.30 sarà garantita la raccolta della frazione verde mediante apposito cassone posizionato fuori dal cancello del centro di raccolta.

Per tutti gli altri rifiuti che normalmente possono essere conferiti presso la nostra piattaforma, il Comune di Barasso, per i soli residenti, ha pattuito un accordo temporaneo con il Comune di Casciago per poter usufruire del loro centro di raccolta: ogni mercoledì al mattino dalle 9 alle 12 e al pomeriggio dalle 13.30 alle 17 sarà possibile per i barassesi conferire frazione verde, ingombranti, carta e cartone e materiali ferrosi presso la piattaforma rifiuti del Comune di Casciago.

«Ringrazio il sindaco Mirko Reto ed il vicesindaco Alberto Gaggioni per la disponibilità e la sempre proficua collaborazione tra Amministrazioni comunali», commenta il sindaco di Barasso Lorenzo Di Renzo Scolari.