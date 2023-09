Il ciliegio della primaria Galilei abbraccia i bambini nel loro primo giorno si scuola

Gli alunni della scuola primaria Galilei (Istituto Comprensivo Varese 3), dopo essere stati accolti dai loro insegnanti nel loro primo giorno di scuola, hanno dato il benvenuto ai piccolini di classe prima, che hanno trovato un enorme sorpresa ad attenderli: un albero!

Non un albero qualsiasi ma il ciliegio del giardino della scuola, il più amato dai bambini della Galilei. L’albero li ha accolti a braccia aperte, facendo trovare ai nuovi arrivati di classe prima un sacchetto con all’ interno una lettera di benvenuto e dei regali: per ciascuno una matita in legno con all’estremità un contenitore di semini da piantumare e dare così vita ad una nuova pianta.

“I bambini sono rimasti esterrefatti ed entusiasti del loro nuovo amico Albero – raccontano le insegnanti – lo hanno abbracciato e hanno condiviso con lui le loro emozioni che hanno disegnato su delle cortecce di legno per poi regalarle al loro nuovo compagno di scuola”.

“Un albero si innamora di un bambino. Un bambino si innamora di un albero. L’ albero gli regala i suoi frutti . Il bambino gioca con le sue fronde. Il bambino cresce, diventa sempre più esigente. Felicità, Tristezza, Amore avrebbero potuto essere sentimenti vissuti allo stesso modo da un uomo e da un albero, poiché entrambi sono parte della natura. Ma…..”

Questo è l’ inizio della storia di Shel SilverStein letta dalle insegnanti ai piccoli della Galilei.

Domani, gli alunni di prima proseguiranno nell’ ascolto della storia, ma prima si recheranno in giardino a dare il buongiorno al loro nuovo amico Albero.