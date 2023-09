Il consiglio comunale di Varese ricorda Valerio Crugnola e premia i volontari per l’Emilia

E’ cominciato con un minuto di silenzio per Valerio Crugnola, «Che ha seduto tra questi banchi per diversi anni e come sapete è mancato quest’estate» come ha spiegato il presidente del Consiglio Comunale Alberto Coen Porisini.

A ricordare Crugnola è stato, inaspettatamente, l’assessore Stefano Malerba: «Il mio rapporto con Valerio non è iniziato nel migliore dei modi, chi era qui lo ricorda – premette infatti Malerba – Ma il nostro rapporto nel tempo si è cementato ed è nata una grandissima amicizia, pur nelle rispettive differenze. Valerio amava la città come pochi altri: non sempre avevamo le stesse opinioni ma il confronto era sempre costante e civile».

«Mancherà a tutta la città perchè l’amore che aveva per la città era qualcosa di grande. Ciao Valerio» ha concluso con commozione.

UN ATTESTATO DI MERITO PER TUTTI I DIPENDENTI VOLONTARI PER L’EMILIA

Valerio crugnola in consiglio comunale

Subito dopo il ricordo di Crugnola, un altro momento ha voluto ricordare l’impegno dei volontari varesini in occasione dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. In particolare, il sindaco ha consegnato un Attestato di Merito Civico ai volontari della protezione civile e ai dipendenti del comune che si sono spesi come volontari in quell’occasione.

“A nome dell’amministrazione e della città, il più sentito ringraziamento per l’impegno concreto svolto in qualità di volontario in occasione dell’emergenza provocata dagli eventi alluvionali che hanno colpito i territori dell’Emilia Romagna” è stato il testo ricevuto dai volontari della protezione civile Ettore Gravina, Luca Campiotti, Umberto Tieghi e i dipendenti Michele Giudici, Marco Riganti, Gabriella Liscidini, Chiara Gaeta, Giovanni Verzeroli, Andrea Filippo Mastorgio.

UN RICONOSCIMENTO PER CHI HA CORAGGIOSAMENTE SMASCHERATO DELLE GRAVI IRREGOLARITÀ

L’ultima dipendente premiata ha ricevuto dal sindaco un Attestato di riconoscimento per un motivo diverso ma altrettanto nobile: «L’Architetto Trolese si è occupata del cambio dei serramenti di palazzo Estense nel 2020 – ha spiegato il sindaco Galimberti – Si è accorta che qualcosa non tornava rispetto all’affidabilità, ed ha scoperto che erano stati falsificati una serie di documenti importanti, in particolare sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla sicurezza dei lavori in quota. A fronte di questo sono state fatte maggiori verifiche e approfondimenti che hanno confermato il fatto. Alla fine è stato riconosciuto un indennizzo al comune di alcune decine di migliaia di euro, i lavori sono stati bloccati e i lavori poi riaffidati alla seconda aggiudicataria. Con l’attestato quindi premiamo lo scrupolo con cui i dipendenti fanno il loro lavoro».

La consegna a Monica Trolese

A Monica Trolese quindi è stato consegnato l’attestato “Per il lavoro puntuale di monitoraggio e controllo delle opere svolte, consentendo all’Ente di garantire l’adempimento degli interventi previsti in termini di sicurezza, qualità e correttezza”.