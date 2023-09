Il foto club Il sestante di Gallarate compie 60 anni: si fa festa

Il 15 novembre prossimo inizieranno i festeggiamenti per il 60° compleanno del Foto- club il Sestante. Per l’occasione è previsto un intenso programma tra cui una mostra che avrà come tema «Scorci e prospettive insolite di Gallarate», una sfida a ricercare punti e ambienti non facilmente identificabili della città. Un progetto a cui tutti i soci sono stati invitati a partecipare. Per l’occasione è stato rivisto il logo e verrà pubblicato il secondo volume di Iperfocale.

Prosegue la campagna di raccolta fondi tra i soci per finanziare l’investimento previsto (contributo con la causale “pro-60mo Sestante” sul conto corrente intestato al Sestante con IBAN: IT77H 06230 50240 000043602352). I sottoscrittori avranno in omaggio gli esclusivi gadget col logo del 60° Anniversario del Sestante e saranno prescelti in via prioritaria per esporre le loro foto nelle vetrine dei negozi di Gallarate che nella settimana di metà novembre si renderanno disponibili a realizzare la settimana della fotografia in città in omaggio al sessantesimo del Sestante.

Tra le prossime iniziative si segnala la serata del 29 settembre con il ritorno al Sestante del fotografo Gianni Maffi col suo ultimo lavoro « Hortus conclusus » con caratteristiche di stampa in bianco e nero di primissimo ordine e del tutto in- novative.