Il Governo mette il tetto alle tariffe per i collegamenti alle isole e Ryanair riduce le rotte per la Sardegna

Botta e risposta tra il Governo Meloni e Ryanair. Oggetto del contendere il decreto dell’esecutivo che mette un tetto alle tariffe per i collegamenti alle isole. I vertici della compagnia aerea non hanno gradito il provvedimento e coem risposta annunciano il taglio sulle rotte invernali per la Sardegna.

In tutto sono dieci le rotte colpite dal vettore irlandese, di cui tre cancellate, l’8% di tutto il piano invernale dall’Isola. Ryanair cancellerà per l’inverno dalla Sardegna tre rotte nazionali per Trieste da Cagliari, Bari e Treviso da Alghero riducendo al contempo le frequenze su altre 7 rotte, compresi 6 collegamenti nazionali per Roma, Milano, Bergamo e Malpensa, Catania, Napoli e Venezia, oltre a Bruxelles Charleroi.

La compagnia aerea irlandese chiede al governo italiano di abrogare fin da subito il provvedimento che impone il tetto alle tariffe per i voli sulle isole.