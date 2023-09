Il Gruppo Ceriani spegne 100 candeline a Villa Jucker e presenta la nuova Fiat 600

Il Gruppo Ceriani ha festeggiato il suo centenario nella splendida cornice di Villa Jucker a Legnano. Un traguardo molto importante non solo per la famiglia Ceriani, ma anche per tutti i componenti della storica azienda, che opera nel settore automobilistico dal 1923. Ai festeggiamenti hanno preso parte circa 360 invitati.

«Cento anni sono un traguardo molto importante e lo vogliamo festeggiare con tutte le persone che ci sono state vicino, con i nostri amici, i nostri collaboratori e le persone che lavorano con noi – ha sottolineato Vittorio Borsani, amministratore delegato del Gruppo Ceriani -. Questo successo lo dedichiamo a loro ed è grazie a loro se siamo arrivati ad un traguardo così importante».

I festeggiamenti per il centenario del Gruppo Ceriani sono stati un’occasione per ripercorrere la storia dell’azienda e della famiglia di Santino Ceriani. «Qui tra di noi ci sono anche persone che hanno contribuito a questo traguardo – ha spigato Walter Ceriani, figlio del fondatore dell’azienda -. Questa sera ci sono molti miei dipendenti ed ex dipendenti che ricordo con molto piacere e sono felice di averli potuti incontrare».

La storia dell’azienda comincia nel 1923 quando Santino Ceriani si dedicò alla vendita di automobili con il Gruppo Fiat come subagente e successivamente, nel 1924, ne diventò concessionario ufficiale. La prima sede ufficiale dell’azienda venne costruita a Parabiago, dove ancora oggi vi è la sede legale. Figure importanti nello sviluppo della concessionaria furono la moglie Teresa, che seguì l’amministrazione della società, e i figli della coppia. La Santino Ceriani negli anni è arrivata ad essere concessionario multimarche (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Peugeot e Volvo) con sedi operanti a Legnano e Busto Arsizio, oltre a quella di Parabiago. Tanta l’emozione dei partecipanti nel ripercorrere le tappe che hanno portato l’azienda al successo di oggi.

La serata è stata anche l’occasione per ammirare nel parco della villa alcune auto messe in esposizione dall’azienda, tra cui un’auto d’epoca, e soprattutto per presentare la nuova Fiat 600, la cosiddetta “sorella maggiore” di Nuova 500. Disponibile in due diverse versioni full-electric, Nuova Fiat 600e La Prima e Nuova Fiat (600e), l’auto è la soluzione che permette di viaggiare in modo confortevole ma senza dimenticare l’ambiente. Questo nuovo modello è dotato di un sistema fino a 100 kW che consente di ricaricare rapidamente la batteria (in meno di mezz’ora si raggiunge l’80%). È dotata di tre modalità di guida selezionabili (Eco, Normale, Sport) ed entro la metà del 2024 la gamma sarà completa con l’offerta della motorizzazione ibrida.

