Il legno protagonista dell’incontro con Stefan Rier al Maga

Per il terzo appuntamento di Starwood, il ciclo di incontri promossi dall’Ordine degli Architetti di Varese in collaborazione on il Museo MA*GA di Gallarate è stato ospite giovedì 21c settembre Stefan Rier, co-founder dello studio noa*, con base a Bolzano, Berlino, Torino e Milano. L’architetto intervistato da Laura Ragazzola ha presentato alcuni lavori dello studio dove il legno è materia viva e fondamentale.

«In quanto altoatesino sono fortemente legato al paesaggio – ha spiegato Rier – e alle nostre tradizioni che ispirano da sempre i nostri progetti. Un paesaggio prevalentemente alpino e quindi soprattutto agricolo legato al fienile a al maso dove il legno è elemento sostanziale.»

La serata è stata introdotta dai saluti istituzionali di Elena Brusa Pasquè, presidente dell’Ordine degli architetti di Varese e Lorena Giuranna del Museo MA*GA.

