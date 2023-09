Il maestro Pennuto protagonista al Broletto col suo pianoforte

Il maestro Marcello Pennuto sarà protagonista domani, domenica 17 settembre, dell’ultimo appuntamento della rassegna estiva nel cortile del Broletto di Gallarate con il suo pianoforte. Appuntamento alle ore 21 nello spazio di via Cavour con le musiche di Bch, Mozart, Beethoven, Schubert e Chopin con guida all’ascolto.

L’evento è pagamento: 10 euro adulti, 5 euro per gli under 25.