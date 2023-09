Il mercatino di Mamme in Cerchio “svuota tutto”, il ricavato all’emergenza Marocco e Libia

Fine settimana ricco di eventi per l’associazione Mamme in Cerchio di Azzate.

Sabato 16 settembre con lo “Sbaracco” del mercatino solidale dello Stendipanni. Partecipare è semplicissimo, economico ed ecologico: basta raggiungere il negozio dello Stendipanni (in via Raffaello 6 ad Azzate) tra le 9.30 e le 12, prendere una delle borse a disposizione all’ingresso del mercatino. Ciascuno potrà poi riempire la borsa fino al bordo di abiti e accessori e poi lasciare in cassa 10 euro per portarsi a casa tutto il contenuto della borsa. Un’occasione per completare il guardaroba dei bambini dando nuova vita ad accessori e abiti usati – ma ancora in ottimo stato – dello Stendipanni. Tutto il ricavato sarà devoluto all’emergenza Marocco e Libia.

Al mercatino è possibile trovare tantissimo materiale usato, ma accuratamente selezionato ed esposto in maniera ordinata dai volontari di Mamme in Cerchio: accessori e vestiti per la prima infanzia (vestitini, body, lettini, passeggini, seggiolini auto), giocattoli, libri, abbigliamento bambino e adulto, oggettistica per la casa, arredamento per la casa.

Sempre sabato 16 settembre riparte la bella iniziativa “Papà al tappeto”: ogni terzo sabato del mese dalle 10 alle 12 nella sede di via Volta 44 delle Mamme in Cerchio, i papà si incontreranno per condividere esperienze e giocare con i propri bimbi. L’idea è restituire ai papà un momento autonomo, riservato e privilegiato di gioco con i propri figli, senza la presenza delle mamme che a loro volta avranno così qualche momento libero tutto per loro. Gli incontri sono liberi e gratuiti.