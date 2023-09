Il mese del Creato per il circolo Laudato sì chiude con una pedalata e una camminata a Busto Arsizio

Settembre è il mese del Tempo del Creato per il Movimento Internazionale ispirato all’enciclica papale Laudato Si’: dal 1 settembre al 4 ottobre comunità e gruppi cristiani di tutte le Chiese del mondo si confrontano nell’impegno per la salvaguardia del Pianeta, per la costruzione della pace e della giustizia.

Il tema del Tempo del Creato di questo anno si ispira a un versetto del profeta Amos, “Che la giustizia e la pace scorrano”: per prendersi cura della madre Terra e operare la conversione ecologica occorre partire da una condizione di pace e giustizia.

I circoli Laudato Si’ presenti sul territorio – Circolo Lardato Si’ Busto Arsizio Gallarate e Circolo San Francesco – promuovono una interessante iniziativa congiunta con le associazioni di Busto Arsizio che, in modi diversi, condividono il tema del Tempo del Creato e operano proprio per la pace e la giustizia, non sogni lontani ma obiettivi reali e raggiungibili nella quotidianità.

La proposta aperta liberamente a tutta la cittadinanza è quella di fare insieme un percorso per le strade di Busto, in bicicletta o a piedi, nel pomeriggio del 30 settembre: sarà come uno scorrere di acque vivaci, piene di vita, un metaforico fiume di giustizia e di pace che si alimenta e prende vigore grazie ai tanti affluenti, rappresentati dalle associazioni di volontariato della città. Queste le associazioni che partecipano: Acli, Ali d’aquila, Anffas, Cam To Me, Caritas, Cav, Comunità Marco Riva, Istituto La Provvidenza, OFS – Fraternità di Busto Arsizio, Passaparola, San Vincenzo e Unitalsi.

Il ritrovo sarà al parco di via Ugo Foscolo, alle 16:30. Si potrà scegliere il percorso ciclistico o a piedi, ognuno con tappe significative in luoghi di Busto in cui si può affermare che pace e giustizia si irraggiano. Il punto di arrivo, previsto per le 19:15, sarà per entrambi i percorsi nel cortile del cinema Fratello Sole – Parrocchia Sacro Cuore. Per chi volesse, è previsto un momento

conviviale con aperitivo, su prenotazione. Ai partecipanti si chiede di indossare qualcosa di verde o celeste. In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.