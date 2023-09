Il mito di Ganna e Binda rivive nella conviviale del Rotary Varese Verbano

La grande storia del ciclismo varesino ha trovato posto in una serata speciale del Rotary Club Varese Verbano. Nella bella cornice del Golf Club di Luvinate, per una sera green e buche hanno lasciato il posto a selle e pedali dei tempi ruggenti.

Ospiti, per l’occasione, la giornalista Stefania Bardelli che ha di recente rispolverato la storia di Luigi Ganna con il volume “40,405” (dedicato al primo record italiano dell’ora) e il vicepresidente della “S. C. Alfredo Binda, Pier Gino, l’uomo che “compone” gli ordini di partenza della Tre Valli Varesine.

Tanti i fili che collegano i due “capostipiti” del ciclismo di casa nostra: dalle qualità contro il tempo (se Ganna fece il record dell’ora, Binda – con Girardengo – vinse la prima Sei Giorni di Milano) alla provincia di nascita al rapporto stretto con il Giro d’Italia. Il “Luisòn” di Induno conquistò l’edizione d’esordio della corsa rosa, il “trombettiere di Cittiglio” fu il primo a vincere cinque volte il Giro, record eguagliato ma non ancora superato.

Insieme a Bardelli e a Gino, al Golf Club si è accomodata anche Graziella Marzoli, nipote di Ganna, che ha condiviso i ricordi personali e familiari del nonno corridore e campione. (nella foto da sinistra: Gino, Marzoli e Bardelli)

La serata voluta dal Rotary è servita anche per fare il punto sulla ormai imminente Tre Valli Varesine, edizione numero 102 in programma martedì prossimo 3 ottobre. Un evento di respiro internazionale dall’organizzazione complessa ma anche una opportunità per il territorio vista l’amplissima copertura televisiva garantita dalla Rai e dalle emittenti che la rilanceranno in tutto il mondo.

«La Tre Valli Varesine è una grande competizione sportiva che ha anche un impatto economico importante – spiega Pier Gino – Si prevedono oltre 2500 partecipanti per le gare amatoriali (la Gran Fondo), 29 squadre di cui 10 di prima fascia per la corsa femminile e 25 di cui 17 del World Tour per quella maschile. Questa qualità si traduce in visibilità tramite Rai ed Eurosport. Grazie ai nostri associati e ai volontari che ci affiancano ma grazie anche al Rotary Club Varese Verbano per la bella serata di sport».

Ringraziamenti cui si associa Stefania Bardelli: «Al Rotary va il merito di questo incontro. Ganna è stato un campione non solo in sella ma anche come imprenditore con la sua azienda di biciclette che ha esportato l’eccellenza Made in Varese in tutto il mondo. Per quanto riguarda la Tre Valli faccio i complimenti a Renzo Oldani e alla Binda, è grazie a loro che rivivono i campioni di ieri e ammiriamo darsi battaglia i campioni di oggi».