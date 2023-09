Il mondo del calcio amatoriale piange Valerio Comel, anima del Moriggia

Si svolgerà nel pomeriggio di martedì 19 settembre, alla chiesa di Gesù Divin Lavoratore, nel rione gallaratese di Moriggia, il funerale di Valerio Comel. A pochi metri dal campo da calcio dell’oratorio che lo ha visto impegnato a lungo come allenatore della squadra e come figura fissa della società “Cardinal Schuster”.

Se ne è andato a 47 anni, lasciando sgomenti non solo i suoi atleti e collaboratori sul campo, ma tutto il mondo del calcio amatoriale del Varesotto, che si è stretto intorno alla società con tantissime manifestazioni di affetto.

Valerio Comel era un vero punto di riferimento per il movimento ed era riuscito a portare la sua squadra, nella scorsa primavera, solo pochi mesi fa, alla vittoria dei playoff provinciali del campionato di Eccellenza del Csi – la massima serie provinciale del calcio a 7 – e a disputare le final four regionali.

Questo il ricordo che la sua società gli ha dedicato:

Non eravamo pronti Valerio, non lo saremmo mai stati, è difficile trattenere le lacrime in questo momento ma ci affidiamo al ricordo di una persona spensierata, sorridente e con un cuore enorme per andare avanti, con i nostri colori addosso, quel giallo e quel blu per cui ti sei speso con tutto te stesso.

Continua a tifarci da lassù Valerio, noi continueremo a rincorrere quel pallone anche per te.

Buon viaggio Vale, sarai sempre con noi