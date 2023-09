Il mondo del trail ospite del Panathlon Varese

Tra le tante discipline sportive ospitate dal Panathlon Club Varese, nelle sale del Golf Club di Luvinate, c’è anche quella del trail ovvero della corsa in montagna su lunghe distanze che negli ultimi anni ha raccolto numerosi appassionati anche sul nostro territorio.

Alla serata conviviale del Panathlon hanno partecipato infatti Andrea Macchi e Barbara Frangi, due specialisti di questa disciplina che però hanno alle spalle storie differenti. Frangi è arrivata a disputare il Tor des Geants (la celebre corsa valdostana) dopo aver superato un carcinoma: la prima volta Barbara ha partecipato nel 2017 a poco più di un mese dal termine delle terapie, la seconda nel 2018 quando ha portato a termine il Tor in sette giorni.

Andrea Macchi invece è uno dei principali atleti di trail italiani e ha vestito la maglia azzurra in due diversi sport: classe 1986 da giovanissimo fu bronzo ai Mondiali under 23 di canottaggio ma poi ha iniziato a correre e diventare grande protagonista della disciplina. Nel 2022 ha ottenuto il terzo posto assoluto al Tor des Geants coprendo in poco più di 70 ore un percorso di 330 chilometri e 24mila metri di dislivello.

Macchi ha spiegato come si affronta una prova simile: dai micro-sonni per recuperare le forze senza perdere troppo tempo alla preparazione necessaria sino all’adrenalina che è una delle chiavi per portare a termine questo genere di gare. Accanto a Barbara e Andrea altri appassionati di trail come gli imprenditori Massimo Pozzi e Daniele Crespi e l’amatore gaviratese Daniele Tapella che ha appena portato a termine l’edizione 2023 del Tor.