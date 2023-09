Il Movimento Cinque Stelle nelle piazze di Varese raccoglie le firme per il salario minimo: “Presto anche in altre città”

Inizia la raccolta firme nelle piazze del Varesotto a favore del salario minimo.

Nella mattinata di oggi – sabato 2 settembre – da Piazza Carducci a Varese è partita infatti l’iniziativa del Movimento Cinque Stelle della provincia di Varese a sostegno della proposta di legge, a prima firma dell’ex premier e ora leader del movimento Giuseppe Conte, per l’introduzione del salario minimo legale a 9 euro all’ora (“se in un contratto collettivo il minimo tabellare è fissato a 11 euro lordi l’ora, questo rimarrà tale” specifica il movimento).

“La raccolta firme comincia qui a Varese ma si estenderà anche ad altre aree e città della provincia. In attesa dell’ok dalle richieste in altri Comuni, al momento sono già previsti banchetti a Busto Arsizio, Saronno e Olgiate, ma è possibile raccogliere firme anche online al sito www.salariominimosubito.it“ spiega il coordinatore provinciale Luigi Genoni, che sottolinea insieme a Massimo Boldi (Saronno), Paolo Colombo (Olgiate Olona) e il consigliere comunale varesino Luca Paris: “Ai gazebo è possibile confrontarsi con le figure del movimento e ottenere risposte e informazioni specifiche e dettagliate, anche se sul sito naturalmente sono presenti le faq”.

“Il salario minimo è già presente in 22 paesi dei 27 dell’UE (assenti anche la vicina Austria e le scandinave Danimarca, Finlandia e Svezia, ndr.) – continua Genoni -. In Germania la quota è di 12 euro, noi per il momento ne chiediamo 9, ma con la possibilità di incrementare, come in Spagna nel 2023″.

“Da qui alla fine del mese – aggiunge il consigliere Paris – sono previsti ulteriori incontri, uno alla settimana per tutto settembre, ogni sabato del mese. Particolarmente importante è l’appuntamento di settimana prossima a Varese, sabato 9, in Piazza Podestà insieme all’eurodeputata Maria Angela Danzì”.