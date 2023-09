Il Museo della Collegiata partecipa allla Giornata Nazionale Famiglie al Museo

Domenica 8 ottobre il Museo della Collegiata partecipa alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo con un’iniziativa in linea con il tema 2023 “Apriti Museo”, dedicato ai valori dell’accoglienza e dell’accessibilità. Ecco quindi “MUSEO DELLA COLLEGIATA IN LIS – Tesori parlanti”, una speciale visita guidata per tutta la famiglia, accompagnati da ben due guide parlanti: Laura Marazzi, conservatrice del Museo, dialogherà con un interprete di lingua dei segni (LIS) per far sentire a grandi e piccoli, udenti e non udenti, le meraviglie di questo luogo, nei 600 anni dalla sua realizzazione. Nelle sale museali ci saranno pit-stop giocosi, per mettersi alla prova con strumenti inaspettati e osservare, scoprire, divertirsi tutti insieme.

Al termine sarà offerto il Taccuino 2023, pubblicazione gratuita promossa dall’Associazione Famiglie al Museo, scritta in linguaggio EASY TO READ da L’Abilità Associazione Onlus e pubblicata dalla casa Editrice Il Castoro. Ad animare il Taccuino sarà Greg Heffley, il protagonista di Diario di una Schiappa, best seller

mondiale di Jeff Kinney. L’appuntamento è per domenica 8 ottobre alle ore 10.30.

È obbligatoria la prenotazione, scrivendo a didattica@museocollegiata.it.

L’attività (un’ora e mezza) è compresa nel costo del biglietto d’ingresso: intero 6 euro; ridotto 4 euro; famiglia (2 adulti + 2 o più bambini) 16 euro; persone con disabilità ingresso gratuito.

L’iniziativa per F@Mu2023 è solo una delle attività proposte dai servizi educativi del Museo della Collegiata: percorsi didattici e laboratori per scuole di ogni ordine e grado, prenotabili tutto l’anno, alla scoperta della

storia e dell’arte del Complesso della Collegiata, ma anche di temi più ampi come le tecniche pittoriche, il linguaggio dei gesti, le forme geometriche, l’iconografia dei santi, i segreti di uno scriptorium medievale.

Tutta l’offerta formativa è consultabile alla pagina: www.museocollegiata.it/organizza-la-visita/ .

Il 1 ottobre, in corrispondenza della Fiera del Cardinale che anima le vie del borgo di Castiglione ogni prima domenica del mese, il Museo sarà aperto con orario continuato 10.00 – 18.00.

Con ottobre il Museo entra nell’orario invernale, come riepilogato qui sotto.

ORARIO INVERNALE (dal 1 ottobre 2023 al 31 marzo 2024)

Da mercoledì a sabato > 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30

Domenica > 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Prima domenica del mese orario continuato > 10.00 – 18.00

Martedì apertura su prenotazione per gruppi

Lunedì chiuso

Ultimo accesso mezz’ora prima della chiusura

Prenotazione obbligatoria solo per gruppi (> 10 persone)

Ingresso intero 6 euro; ridotto 4 euro; famiglia (2 adulti + 2 o più bambini) 16 euro