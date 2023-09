Il nuovo ciclo di Camera di commercio: lavoro e donne, conciliare sfere privata e proffesionale

Un nuovo incontro del ciclo promosso dal Comitato Imprenditoria Femminile di Camera di Commercio in collaborazione con Rete al Femminile Varese e dedicato a informazione e supporto per le imprese e le organizzazioni economiche di ogni tipo.

«Questa volta – spiega la presidente del comitato, Ilaria Broggian – affronteremo il tema della conciliazione tra la sfera privata e quella professionale: un altro dei temi chiave per l’avvio, lo sviluppo e il consolidamento delle organizzazioni economiche. Questo in un’ottica di sensibilizzazione e promozione di una cultura organizzativa e aziendale a tutti i livelli quanto più flessibile e attenta ai bisogni della persona. Vogliamo quindi dar continuità a un cammino di formazione e informazione che lo scorso giugno ci ha visto approfondire gli argomenti collegati al welfare aziendale, con i relativi vantaggi per amministratori e dipendenti. A ottobre, poi, avremo un focus sull’educazione finanziaria mentre a novembre il tema sarà quello della cultura digitale».

Entrando nel dettaglio del primo dei nuovi incontri, l’appuntamento è per lunedì 18 settembre, con inizio alle 17, nella sede camerale di piazza Monte Grappa. Sarà l’occasione per approfondire il tema del Work Life Balance. Oltre ai saluti introduttivi di Ilaria Broggian, sono previsti gli interventi di Giovanna Angiolini (consulente delle organizzazioni, business coach e formatrice) e di Elisabetta Scavetta (life coach e sound healer). A seguire, pillole informative sulla certificazione della parità di genere, a cura di Camera di Commercio Varese.

«Le attività economiche avviate da donne fanno ancora fatica ad emergere – aggiunge la stessa Broggian – e spesso, nella fase di avvio, riscontrano qualche difficoltà in più. Non c’è territorio attrattivo senza la capacità di ripensare i modelli operativi in un’ottica di vicinanza ai bisogni delle persone, vero e proprio fattore chiave del successo di un’organizzazione economica. Da qui, la necessità di accrescere competenze e capacità grazie anche a percorsi di informazione e supporto adeguati come quello che stiamo conducendo in sinergia con la Rete al Femminile Varese».

Dopo l’incontro di lunedì prossimo, un successivo appuntamento è fissato per il 16 ottobre, quando si parlerà di educazione finanziaria durante un incontro di analisi della gestione delle risorse. L’obiettivo è da favorire la crescita delle competenze finanziarie delle pmi nonché promuovere la divulgazione e lo sviluppo di nuovi ed efficaci strumenti per la miglior gestione d’impresa.

Qualche settimana ed il quarto incontro di questo ciclo: si svolgerà il 20 novembre, come sempre alle 17 in Camera di Commercio. Nella logica di valorizzare la cultura digitale, l’iniziativa approfondirà le strategie di comunicazione interna ed esterna efficaci per una pmi. Verrà anche presentata una best practice aziendale femminile di successo del territorio sui temi della comunicazione digitale e del metaverso.

La partecipazione è gratuita, con iscrizioni online sul sito www.va.camcom.it sotto la voce “Prossimi eventi”.